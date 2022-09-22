邊境解封「華航宣布10-12月增班5成」　日韓航班增逾3倍

▲華航將增班因應邊境解封的旅遊人潮。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布10月13日起開放邊境，中華航空表示，因應邊境管制放寬後的市場需求，客運全線增加航班佈局，10到12月規劃再增班五成，每週提供近300班的客運來回航班。

華航表示，東北亞區域航線已自8/23起恢復桃園-北海道札幌航線，10/25起再恢復桃園－沖繩(琉球)航線，提供每日一班載客服務。10月起東北亞航線將由現行每週30班增至超過每週100班 ，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

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另9/2起已恢復桃園－峇里島航線，自 11月起提供每週四班載客服務，12月再增至每周五班；12/1起開航桃園－菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務。

明（2023）年1月2日起開航桃園－越南峴港航線，每週五班直飛以及1月20日起開航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛，10月起東南亞航線也持續增班；此外，香港航線也持續增班。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約都增班；歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、英國倫敦也分階段增加航班；另大洋洲雪梨、布里斯本(含延遠奧克蘭)及墨爾本持續增班。