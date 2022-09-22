接風趴搞砸了！南二監前嗆警推擠8人送辦　苦主堅稱「不知情」

▲蔡姓男子等8人於21日晚上9時許，被麻豆分局移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南二監獄20日下午發生滋擾案，蔡姓更生人率眾為假釋的林姓男子接風，因擺放鞭炮準備施放慶賀時被監獄人員及警方制止，雙方爆發衝突，檢警拘提傳喚蔡嫌等14人到案，警訊後於21日晚上9時依妨害公務、組織犯罪等罪嫌移送拘提8人至台南地檢署偵辦。

南二監高調接人滋擾案，由於蔡姓犯嫌等人與警方爆發衝突，員警被黑衣人包圍推擠，黑衣人人多勢眾，離開時還狂按喇叭挑釁警方，行徑十分囂張，引起檢警高層重視，台南地檢署葉淑文檢察長主動聯繫台南市警察局方仰寧局長，指示查明帶頭及在場滋事者身分後，蒐集相關資料報請南檢指揮偵辦，由徐書翰檢察官以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將涉案人等陸續拘提到案。

台南市警局長方仰寧指示麻豆分局與刑警大隊成立專案小組積極查緝，檢察官21日開出8張拘票拘提8人，另通知8人到案，經偵訊後於21日晚上9時將拘提到案的蔡嫌8人依妨害公務、組織犯罪罪嫌移送台南地檢署辦。

據了解，聚眾滋擾案的蔡姓主嫌有過失傷害、重傷害、公共危險、藏匿人犯、詐欺等刑案紀錄，而假釋出獄的林姓受刑人有恐嚇取財、侵占、傷害、槍砲、毒品等刑案紀錄，他們在入監前即是好友，2人也同在南二監服刑，也是好獄友，蔡嫌獲知林男因案判刑9年6月，經服刑超過3分之2，且表現良好而獲假釋即將出獄，為了替好友接風，而精心籌備這場「接風儀式」，沒想到卻搞成這樣。另警方通知林男到案協助釐清相關案情，林男堅稱他自始至終都「不知情」。