140件愛馬仕、香奈兒寄快遞！遇颱風被泡壞　她損失225萬陷崩潰

▲紙箱因倉庫進水被泡爛。（圖／翻攝自南方都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名女子去年7月透過「申通快遞」，寄送價值上百萬（人民幣，下同，約新台幣450萬元）的名牌服飾包包，但紙箱因倉庫進水被損壞，物品送到洗衣店搶救後，仍有價值約50萬元（約新台幣225萬元）的衣物沒能恢復。涉事物流公司20日回覆，只會支付洗衣費2萬餘元（約新台幣9萬元），無法給予更多賠償。

據《南方都市報》報導，黃姓女子2021年7月29日，通過申通快遞將一批名牌箱包服飾從珠海寄往海南儋州市海花島，共140多件衣物，總價值上百萬元。這批物品被打包成9箱，對應9個訂單號，運費總計1500多元（約新台幣6700元）。

當這9箱物品於同年8月4日寄到海南時，黃女卻發現包裹紙箱已經軟爛破損，裡面的衣物也出現染色等損壞。

▲名牌衣服被染色。（圖／翻攝自南方都市報）

海南儋州洋浦「申通快遞」網點的負責人表示，存放這批物品的倉庫進了水，導致9箱物品都被浸泡。雙方約定先將物品運至當地洗衣店進行清洗搶救。

洗衣店老闆近日受訪透露，當時是晚上11時許，「很多衣服都被水泡過，串顏色了，我們做手藝的能看出來，很多都是奢侈品，有香奈兒、愛馬仕這種知名品牌。」儘管經過清洗搶救，仍有一半的衣服無法恢復，價值超過50萬元（約新台幣225萬元）。

申通本月20日回應稱，事情發生後積極處理，與客戶進行協商，目前能夠提供的解決方案是支付2萬多元的洗衣費用作為賠償。

申通接著指出，此事發生是因為颱風造成倉庫內澇，屬於「不可抗力」因素，且黃女寄件時未申請「保價」，按照大陸《郵政法》，企業可以不承擔賠償責任，或者至多賠償3倍的運費，支付2萬多元的清洗費已經超出賠償範圍。

黃女認為，損失50多萬物品卻只支付2萬多元清洗費用的方案不合理，「我知道他們也不容易，但我的損失更慘重，我也沒有要求他們賠付全部50多萬，但至少不能只支付洗衣費。」

申通的相關負責人則表示，「合理的費用網點是願意承擔的，但是高額賠償確實沒達成一致，如果走訴訟途徑，網點也是會積極配合的。」

目前，雙方協商仍未有結果。該間洗衣店老闆無奈說，「這批衣物放在我這裡都1年多了，沒人來取衣服，也不來算洗衣費，我也不知道該怎麼辦了。」

實際上，黃女的經歷並非孤例。「快遞公司寄丟一部價值1.1萬元手機卻只願賠付1000元」、「12箱快遞被順豐送進垃圾場，快遞公司卻只願賠償2000元」等消息頻繁引發熱議。

北京中銀律師事務所律師林怡藍指出，黃女所反映的情況屬於郵寄服務合同糾紛，結合大陸《民法典》和《郵政法》，保價的包裹毀損滅失，按照實際損失價格賠付；未保價的，賠償實際損失，但不得超過3倍運費，其中，「不得超過3倍運費」是法律規定的最低標準，實際中不同公司有不同的賠付標準。

林怡藍認為，衣物清洗屬於補救措施，與賠償金無關，即使申通支付洗衣費，也不能因此免除其賠償義務。但按照目前的法律規定，由於黃女未申請保價，較難獲賠全部實際損失。