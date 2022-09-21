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助印度成立「燒傷婦女康復中心」　陽光基金會獲國際醫療典範獎

▲▼ 國際醫療典範獎。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國際醫療衛生促進協會今（21）日舉辦「第七屆國際醫療典範獎」頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國際醫療衛生促進協會今（21）日舉辦「第七屆國際醫療典範獎」頒獎典禮，在11組個人與13組團體參賽者中，共選出3組個人與3組團體獎得主，長年致力於燒燙傷病患重建的陽光基金會也獲獎。培訓中心職能治療師涂育嫺表示，基金會下一階段會將目標放在東南亞等國，讓燒燙傷死亡人數佔全球一半的發展中國家民眾，也能得到良好的復健照顧。

第七屆國際醫療典範獎個人獎得主依序為中華民國藥師公會全國聯合會/亞洲藥學會的王文甫藥師、臺北市立萬芳醫院的江振源醫師，以及臺北醫學大學附設醫院廖學聰醫師。團體獎得主依序為台灣護理學會、財團法人陽光社會福利基金會及臺中榮民總醫院-國際醫療中心。

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協會提到，王文甫藥師擔任亞洲藥學會會長，以台灣為地基，提升亞洲各國藥師職業能力；江振源醫師投入國際醫療三十年，擔任 WHO 世界衛生組織西太平洋地區結核防治技術顧問；廖學聰醫師擔任駐史瓦帝尼醫療團團長，進行實習醫師養成訓練、從基礎改善史國醫療品質。

▲▼ 國際醫療典範獎。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陽光基金會培訓中心職能治療師涂育嫺。（圖／記者嚴云岑攝）

團體獎部分， 台灣護理學會加入國際護理協會（ICN），透過出席及辦理國際會議與活動、提供 國際人道救助等，展現台灣護理之國際貢獻與價值；財團法人陽光社會福利基金會透過印度婦女燒傷康復中心計畫，協助印度當地組織PCVC 培養專業人員能力，最終協助成立「燒傷婦女康復中心」，提供身心理 社會重建服務。

臺中榮民總醫院-國際醫療中心透過太平洋友邦諾魯醫療合作計畫，於新冠疫情下派遣常駐醫師、捐贈額溫槍、遠距醫療設備及各式防 疫防護裝備，並協助規劃負壓隔離病房。

涂育嫺受訪時表示，陽光基金會印度燒傷康復中心任務已告一段落，目前進行中的計畫有針對中南美等15國開設的「燒傷手部復健基本概念線上課程」，因為受訓對象為專業人員，預計可幫助千人以上。而根據WHO統計，東南亞因燒燙傷死亡人數佔全球一半，未來也計劃針對東南亞等發展中國家開設培訓課程，教導壓力衣製作與復健，讓患者都能回歸正常生活。

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