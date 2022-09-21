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汐止衛生所「莫德納次世代」僅20名額！當地人約不到怒嗆：次等公民

▲▼新北市莫德納雙價次世代預約，網友控訴汐止區名額稀少。（圖／翻攝新北市政府新冠肺炎疫苗接種預約系統）

▲有民眾反應汐止區衛生所次世代莫德納疫苗預約名額太少。（圖／翻攝新北市政府新冠肺炎疫苗接種預約系統）

記者趙于婷／新北報導

莫德納次世代疫苗已陸續開放預約，將在近期開打，但今有民眾投訴汐止區衛生所僅提供20位名額，數量過少；讓當地人相當傻眼直喊「是次等公民？沒捷運還沒疫苗？當我們沒人？」對此，新北市衛生局回應，今早汐止衛生所預約額滿，已再加開60名預約名額，並將依預約情況及中央疫苗配賦量調整預約名額。

該民眾上新北市政府新冠肺炎疫苗接種預約系統要預約次世代莫德納疫苗時，發現汐止區衛生所只有20個名額，且名額已滿，認為開放名額過少，導致預約困難。新北衛生局解釋，因為有些地方之前人數比較少，所以配的數量會分散，已經有了解相關問題並加開名額。

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▲▼莫德納次世代疫苗。（圖／食藥署提供）

▲莫德納次世代疫苗。（圖／食藥署提供）

新北市衛生局今也表示，9/24會開打莫德納次世代雙價疫苗，接種對象包括「65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者」，劑別為追加劑1-3（第3-5劑），必須與上一劑間隔至少3個月以上。預約接種可到新北市covid-19預約接種系統、新北市合約院所預約或現場掛號隨到隨打，長照機構則會有專業團隊進入接種。

另外，第五期新冠疫苗接種預約時間為9/21～9/23每日早上9點至晚上8點， 接種日期為9/24～10/2。開放「6個月-11歲孩童莫德納、BNT第1-2劑；12-17歲青少年BNT第1-3劑；50歲以上成人莫德納第1-4劑；65歲以上成人雙價次世代疫苗第3-5劑（追加劑），接種地點除了新北市合約院所外，還有中和Global Mall和林口MITSUI OUTLET PARK接種站。

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