癌父過世喪葬費沒下落　家沒水電...可憐12歲兄妹檔半個月沒洗澡

▲彰化和美1對兄妹父親罹癌過世孤苦無依，縣議員賴清美緊急前往探視。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮1對小兄妹，相依為命的爸爸也在昨(19日)因腸胃道出血休克病逝，家中也被斷水斷電，也沒錢繳學費、洗澡都成問題，目前與姑姑、叔叔同住，由於長輩也工作不穩定，處境堪憐，父親的喪葬費更沒有下落。對此，彰化縣社會處表示，上星期小兄妹全家已列低收入戶，未來將會全力讓小兄妹安心長大。

前往關懷的議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房。

賴清美說，小朋友住家已經被停水兩個多月，生活已經不好過，小兄妹的父親於昨日病逝，小兄妹連三餐都有問題，如何籌出父親的喪葬費用更是讓他們難過又無助。昨日得知後，前往關心，並緊急連繫政府相關單位協助。

社會處表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，已經多次協調斷水、斷電，最近半個月再因積欠水費被斷水，小孩都是提著桶子去加水站投幣取水，再拿回家加熱洗澡。



據了解，2兄妹的媽媽，先前和男友生有孩子，結婚後生下2兄妹，但去年離婚後，把和前任生的孩子帶走，留下這對兒女給前夫，這幾天家屬有連絡兄妹檔的媽媽，但她表示無法照顧孩子。另一方面，2兄妹雖然和大伯住在一起，但大伯身體也有病，需要打胰島素，至於二伯生活也不好過。

賴清美說，社會處已經指派社工督導至個案家中關懷並致贈急難慰問金，和美區家庭福利服務中心將協助個案喪葬事宜，並全力協助兒少生活及就學恢復穩定。