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大陸 大陸焦點 特派現場

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內　網揪店家1舉動力挺她

圖文／鏡週刊

大陸湖南長沙一名女子日前到某飲料店消費，當她發現店員竟未照她要求將飲料「去冰」，氣得她直接將整杯飲料往櫃檯內灑，飲料全數倒在店員腳邊，影片一出吸引熱議。

這家飲料店上傳監視器畫面，女子拿到飲料後直接打開蓋子將整杯往櫃檯內倒，隨後轉身離去。原來是店家未依照她的要求將飲料去冰。店家解釋，該飲品若是去冰會影響飲用起來的味道，因此做了少冰，沒想到女子當場爆氣。

女子將整杯飲料網櫃檯內倒，隨後轉身走人。（翻攝自微博）

▲女子將整杯飲料網櫃檯內倒，隨後轉身走人。（翻攝自微博）

店員還原當下情況，當天飲料店訂單多，現場忙得不可開交，外送員也等了20幾分鐘，當時已經和該名顧客解釋，若執意要客製化去冰飲料，需要時間等待，但女子拒絕，才會發生這樣的衝突場面。

影片發出後引起網友熱議，有網友譴責女子該行為，不過大多數人認為店家態度不必如此強硬，且公布監視器畫面顯得多此一舉，「這種影片是不是商家推送出來到網絡上試圖引發『網暴』的？熱搜標題挺有惡意的」、「真是奇怪，無冰影不影響口感，關你店員何事？」「顧客付了錢店家接了單服務合同就成立了，當然按照顧客的要求製作啊」、「這店家不按顧客要求製作，還想網暴」，對此店家表示日後會依照顧客要求，配合客人口味。




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