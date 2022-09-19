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香港11月前有望「入境免隔離」　醫衛局長：考慮檢疫改為0+7

▲香港疫情。（圖／路透）

▲香港疫情趨緩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港醫務衛生局局長盧寵茂17日接受訪問時表示，政府對縮減酒店檢疫持正面態度，將積極考慮11月前將入境檢疫措施調整至「0+7」，即零天強制酒店檢疫，全程7天社區醫學監察。

綜合港媒報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在9月18日的疫情記者會也表示，香港特區政府的方向是提升與國際接軌，正積極考慮檢疫「0+7」方案。

近一週來香港疫情有回落的跡象，日新增確診均在9000例以下，即使在中秋假期後一週，也未見明顯或大幅上升，為放寬隔離政策提供了首要基礎。盧寵茂提到，近一週確診個案有望已進入平台期，近10天的污水檢測病毒量也保持回落。如果疫情控制得好，有空間放寬社交距離措施。

今年4月，隨著本土疫情有所放緩，香港先後取消個別國家地區的禁飛令和航班熔斷機制，並在8月推出「3+4」檢疫安排，即3天酒店檢疫及4天醫學監測，配合紅黃碼制度推行。

盧寵茂表示，紅黃碼措施十分有效，由8月12日至今，巡查無發現黃碼人士進入指定處所的違規個案，亦無發現黃碼人士確診轉為紅碼後違規；至於有紅碼人士違規進入處所，都不涉及入境人士。

10月香港將迎來展覽活動高峰期，11月則有更多面向國際的活動和會議，也促使香港進一步調整防疫政策。

此前，渣打香港馬拉松2022賽事取消，且原定於在香港舉行的2023年世界龍舟錦標賽移師泰國舉辦。前行政會議召集人、團結香港基金常務副主席陳智思曾稱，若政府無法提供明確通關時間表，憂慮活動主辦機構難以預算明年活動，今年轉到其他地方進行後，未必再返港。

盡快恢復旅遊業是另一重壓力。據香港文匯報，旅遊界立法會議員姚柏良在9月14日表示，「3+4」檢疫方案實施1個月以來，入境旅客未有明顯增加，旅遊業尚未由起色。他期望，政府盡快公布實施「0+7」的時間表，讓旅遊業在第4季可以突破困局。

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