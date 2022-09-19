快訊／BA.5基因定序佔比再飆高？　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/19）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。160.7萬劑莫德納次世代疫苗，上周分兩批抵台，預計本週六投入開打，下午有望說明最新封緘檢驗進度。另外，指揮中心每週一都會公布一周BA.4、BA.5基因定序結果，截至上週一BA.5佔本土基因定序50.6%，本周是否再飆高？下午有望揭曉。

中央流行疫情指揮中心上周一（12日）公布新增88例BA.5個案本土BA.5累計324例，佔本土基因定序50.6%，成為主流病毒株，也有慢慢取代掉BA.2的趨勢。不過，BA.5增幅緩慢，可能是先前疫苗防火牆效應仍存在。

上週新增88例BA.5本土個案分佈以北部45例最多，其次依序為中部34例、南部8例、東部1例。有73例為成人，兒童與青少年佔15人。

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本土BA.5死亡個案累計兩例，分別為30多歲外國籍女性，與60多歲本國籍女性，都是死亡後經基因定序驗出。上週公佈的60多歲該亡個案有糖尿病、中風等慢性病史，因病長期臥床，8/30快篩陽性，就醫檢查有肺炎、住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物，9/1因新冠肺炎併呼吸衰竭死亡。