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台灣夜市搬到東京、洪瑞珍1小時賣光！TAIWAN PLUS首日人潮破10萬

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

▲台氏蔥油餅加蛋在日本超受歡迎，民眾在太陽下排隊半小時也願意。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

文化總會今（17）日在東京上野恩賜公園舉行「TAIWAN PLUS 台灣吉日」生活節，首日人潮破10萬，各種台灣小吃攤位大排長龍，而首度赴日的洪瑞珍三明治，更在開賣1個多小時就銷售一空；還有在日的台灣人前來解鄉愁。此外藝術家野老朝雄、知名攝影師小林賢武也到場支持。

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬，許多名人如野老潮雄、小林賢武也到場支持。（圖／文化總會提供）

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▲▼熱愛台灣的日本攝影師小林賢武、東奧會徽設計者藝術家野老潮雄也到場支持。（圖／文化總會提供）

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬，許多名人如野老潮雄、小林賢武也到場支持。（圖／文化總會提供）

TAIWAN PLUS今日上午11點在東京上野公園展開，不過在會場開放前，10點多已有上千人潮在外排隊等候，開幕後市集裡的各式攤位、台灣小吃攤位都湧入人潮，顯示出許多日本人都「太想台灣了！」，也有不少在日本的台灣人特地前來解鄉愁。無論是珍珠奶茶、蔥油餅加蛋、刈包、綠豆湯、芒果冰、豆花等，都吸引人潮排隊。

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬，許多名人如野老潮雄、小林賢武也到場支持。（圖／文化總會提供）

▲台啤首日賣了5000多瓶。（圖／文化總會提供）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破10萬。（圖／記者林育綾攝）

▲文總赴日本東京舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼各種台灣味超重的攤位受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

其中首度赴日的「洪瑞珍三明治」更是開賣1個多小時就銷售一空，洪瑞珍業務副總黃哲誠表示，此次也是為了2023年即將在東京展開第一家店暖身，但沒有特別宣傳，因此很意外受到這麼多支持。

他透露，在日本販賣的三明治會使用台灣的原汁原味配方，但使用日本在地食材來製作；而日本的農產品、牛奶等都相當優質，所以做出的成品也讓團隊十分驚艷，可說是「升級版台灣三明治」。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼洪瑞珍三明治吸引大批人潮排隊，開賣1個多小時就銷售一空。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

今年TAIWAN PLUS共有70個品牌攤位，甚至把「台灣夜市」搬進東京，由8到10組在日活躍的台灣藝術創作者、台日藝廊共同參與，使用全黑的4個神秘帳篷打造，名為「台灣黑市」，呈現台灣入夜後開始活躍的一面，裡頭有算命攤、台式糖果、證件快照、夜市遊戲等。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣夜市」搬進東京，使用全黑的4個神秘帳篷打造。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

日本遊客渡邊先生提到，自己從來沒去過台灣，看到這個夜市時，對一些遊戲和攤位感到有點熟悉，有點像日本，但多了新鮮感，此外用色比日本更鮮艷。其中「證件快照」機台裡還擺著許多小道具，拍出台灣瘋大頭照，還能製作成「台灣護照」。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼夜市的算命攤、證件快照都超受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

另也有攤位賣台式雞排常用的「台式小吃紙袋」，其中一位在日本生活的台灣人楊小姐，一次採購多款來解鄉愁，她提到要帶回家裝自製的台灣雞排，而平常也會搜刮一些台灣小物，每當有日本友人到家裡玩，她就會拿出來分享，讓許多日人也感到驚艷，充滿興趣。

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼有在日本生活的台灣人特地買小吃紙袋來解鄉愁。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

此次活動也邀請8組台灣音樂人表演，客語歌手羅文裕也說，感覺自己來這裡就像「巨星」，美唱完一首歌，台下的人都非常捧場大聲鼓掌，此次也為了這個表演，特別準備《淚光閃閃》三種語言的版本，用華語、客語、日語來演出。

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬，許多名人如野老潮雄、小林賢武也到場支持。（圖／文化總會提供）

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬。（圖／文化總會提供）

▲▼文總TAIWAN PLUS首日人潮破10萬，許多名人如野老潮雄、小林賢武也到場支持。（圖／文化總會提供）

文總秘書長李厚慶也指出，往年的活動通常是中午過後才會湧現比較多的人潮，但今年在上午開場前，就有大批人潮在場外等候，首日更創下突破10萬人新紀錄！初步評估原因，除了活動辦到第3屆已累積一定口碑、連假首日天氣晴朗之外，也是TAIWAN PLUS闊別3年重返日本，加上近年台日關係及兩國人民友情顯著升溫，因此活動引發熱烈迴響。

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