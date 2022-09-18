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震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷

▲▼觀察這兩天的地震活動，震央有越來越往北的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲觀察這兩天的地震活動，震央有越來越往北的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者楊庭蒝／綜合報導

台東18日發生規模6.8強震，其後大大小小餘震不斷。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，地震發生位置有往北的趨勢，且玉里及池上斷層週邊的數量增加，要特別注意。

連2日的強震來襲，造成台灣各地災情不斷傳出。中央氣象局稍早指出，今（18）日的6.8地震應為本次主震。氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋提醒，強震過後，這兩天仍要留意會出現規模6以上的餘震。

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據「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析統計，此圖是到今(18)日傍晚的地震紀錄，顏色越深表示發生的時間越新，數字為地震的規模。觀察近期的地震活動，震央有越來越往北的趨勢，尤其玉里及池上斷層週邊的數量增加，特別提醒未來72小時務必小心強烈餘震，請提高警覺，但勿恐慌。

氣象局地震測報中心主任陳國昌曾對於17日的地震表示，從以前的地震分布也看不出來，該地區有破壞性或破碎帶存在，因此最初以為與池上斷層有相關；不過，根據後續的定位結果研判，雖這次地震與池上斷層很接近，實際上與池上斷層沒有直接的關聯性，但因地震規模非常大，有可能會引發池上斷層錯動。
 

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