CNN駐台記者PO地震影片　吊燈劇烈搖晃「好像暈車」

▲台北大樓屋內吊燈大幅度搖晃。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震,全台有感。CNN駐台記者Will Ripley稍早在推特發布地震當下強烈搖晃的影片,可見屋內吊燈大幅度晃動。

在中午1時19分的規模5.9地震過後,Will Ripley透過推特發布影片,不但可見家中吊燈劇烈晃動、牆上雨傘也在晃,更說「建築物這樣搖晃,我感覺好像暈車」。

Just now there was another aftershock from yesterday’s 6.4 magnitude earthquake. Early reports say this was a 5.9. I feel a bit of motion sickness when the building shakes like this. pic.twitter.com/KXLZibYFEe

到了下午2時44分,台東發生規模6.8強震之後,Will Ripley發布另一段影片指出,「台灣又發生一次大地震,這次規模是6.8,震央在台東縣,甚至比17日的規模6.4地震還要大,這段影片是台北的狀況,這裡距離台東約200英里(約321公里)」。

依據這段新發布的影片畫面,可見高樓屋內吊燈不斷搖晃,發出明顯撞擊聲響,「這絕對是到目前為止感受到最強烈的一次地震,地震還在持續、還在搖」。

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX