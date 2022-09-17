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73歲英王查爾斯「雙手紅腫」　外媒：恐與這動作有關

▲▼ 英國新任國王查爾斯三世16日前往威爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國新任國王查爾斯三世16日前往威爾斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）手指紅腫猶如「香腸手指」的畫面引發關注。另據紐約郵報16日報導，現年73歲的查爾斯過去連續7天以來不斷與前來悼念女王的民眾握手，這似乎讓他的雙手受到影響，依據新照片，他的手掌看起來紅腫、粗糙。

▲▼ 英國新任國王查爾斯三世16日前往威爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯本週在英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭的數千名英國民眾握手，也到威爾斯最大城市卡地夫（Cardiff）出席在蘭達夫座堂（Llandaff Cathedra）為英國已故女王伊莉莎白二世舉辦的祈禱儀式，並與現場民眾致意。但依據新拍攝到的照片，查爾斯的手看起來紅腫、粗糙。

報導指出，這很有可能是他與大批民眾握手，且與民眾握手後，很可能使用手部清潔用品，使得手部膚況更加惡化。

▲▼ 英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）16日前往威爾斯。（圖／路透）

▲▼查爾斯過去與許多人握手致意。（圖／路透）

▲▼ 英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）16日前往威爾斯。（圖／路透）

隨著查爾斯三世成為英國新任君主，他的健康狀況也受到關注，其中猶如「香腸手指」的手部近距離照片更在網路上瘋傳。對此，有醫師指出，這可能只是年齡導致的水腫或關節炎。

▲查爾斯紅腫的手指照片在網路上瘋傳，成為網友關注焦點。（組圖／路透）

英國切斯特大學資深講師、醫學博士奈伊（Gareth Nye）表示，手指腫脹的可能成因有非常多，但部分情況較常見，其一是水腫或體液滯留，水腫好發於65歲以上族群，因為年長者的體液控制能力有限，通常位置會在腿部及腳踝，但也會發生在手指。

其二可能是關節炎。奈伊說，關節炎是60歲以上族群的另一個常見疾病，經常影響手部、拇指關節或手指的任何一處關節，患者手指通常會變得僵硬、疼痛和腫脹，儘管藥物能有助於緩解疼痛，但腫脹情況仍在。

不過奈伊認為，單純的手指腫脹並不會立即導致任何健康問題，遠遠不足以成為英國新王出現重大健康問題的跡象，「這很可能是他的年齡造成的。」

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