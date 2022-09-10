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UBike遭貼紙條「不要騎這輛！」奇葩原因曝光　網笑：一定選這台

▲uBike是雙北市民經常使用的綠色運具。（圖／記者許靖騏攝）

▲UBike是不少民眾經常使用的綠色運具。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多民眾會用UBike（或稱YouBike）上下班通勤，或是假日出遊運動，人人都可租借的「共享」概念廣受歡迎。不過近日有網友卻發現，路邊一輛UBike被貼上紙條「不要騎這輛車！」原因竟只是紙條主人擔心下班會沒車可騎。奇葩做法一曝光，馬上讓網友笑稱「本來不想騎的，結果看到字條，更要騎走」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享畫面，只見一輛UBike的後座後方被貼了一張A4白紙，上頭寫著「不要騎這輛車！我下班也要騎車！你不知道這邊很難找車位嗎？」奇特的要求和無理的口氣也讓原PO看了不禁直言「本來不想騎車的，現在就是要騎這一台，你要騎我更要騎！」

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▲有網友發現，一輛UBike被貼上「不要騎這輛車」的紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友發現，一輛UBike被貼上「不要騎這輛車」的紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言吐槽「看到馬上停好機車，騎走這一台」、「為了你的身體健康著想，我只好狠下心騎走它了」、「我肯定馬上騎走，就算不需要我也騎他個半小時，然後停去別的地方」、「你下班才要騎，可是我現在就要騎」、「只因留了這張，刻意騎走」、「就算旁邊滿滿的車，也一定選這台」。

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關鍵字：

UBikeYouBike不要騎這輛

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