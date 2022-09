數百支假陽具掉滿地！卡車翻覆「女主播問1句話」　讓全場好尷尬

▲美國奧克拉荷馬州卡車在高速公路上翻覆,假陽具和自慰棒掉滿地。(圖/翻攝自推特@barstoolsports,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州首府的高速公路發生拖板卡車翻覆事件,當地一家電視台的新聞轉播畫面卻意外在網路爆紅,女主播詢問記者散落滿地的貨物為何,只見空拍鏡頭不斷拉近,才發現掉在路上的是大量「粉紅色假陽具」和潤滑液,轉播現場瞬間超尷尬。網友看了也忍不住雙關語連發,大開黃腔。

A tractor trailer full of dildos and lube flipped and spilled all over a highway in Oklahoma @OutandAboutpod pic.twitter.com/jm75SsXjTI