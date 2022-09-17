屏東執行分署辦「繪我良多」活動　屏安鴨一家4口成焦點

▲執行署屏東分署屏安鴨躲在柳樹水塘何方？。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於10月15日星期六上午9點至下午4點，舉辦「新屏砌核」檔案展之「繪我良多」檔案應用系列活動，透過繪畫、著色、素描或寫生等藝術創作方式，讓民眾感受分署所承載的歷史記憶與美感，即日起報名至9月30日止。

屏東執行分署的辦公廳舍係接收自看守所，20年間一步一腳印逐漸整修美化如公園般綠意盎然，且有屏安鴨一家四口安居這裡，繁衍不息，已化身為分署吉祥物。

為展示分署廳舍歷史及環境生態之美，並傳達政府公開透明政策及檔案管理基本知識，提昇檔案應用價值，讓社會大眾瞭解體會行政執行的核心理念，分署特地於「新屏砌核」廳舍檔案展之展出期間，舉辦「繪我良多」繪畫素描寫生著色活動，順便找找屏安鴨一家四口究竟是躲在柳樹水塘的哪個角落。

報名期間自即日起至9月30日止，不限年齡但名額有限，報名表可掃描Qrcode或至屏東分署官網電子公布欄下載，填寫完成以電子郵件或郵寄回傳，或至分署服務台填寫後直接報名，如報名成功，將於10月1日至10月5日以電子郵件通知。

屏東分署表示「新屏砌核」檔案展預計於10月上旬開始，歡迎民眾洽公時參觀，如為5人以上團體並可預約導覽，分署將安排專責人員解說。