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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中狂飆負面聲量！「策略沒錯執行失誤」　競辦：貫徹政策對決

▲▼陳時中觀摩綜合格鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中觀摩綜合格鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，內有文宣行銷與人設包裝出問題、外有對手2打1夾攻疫苗爭議，忙得焦頭爛額。對此，競選總幹事吳思瑤認為，「拋政策帶動選舉」的策略沒錯但「操作有失誤」；至於人設百變，她強調，團隊透過讓陳時中去體驗、交流，帶動政策的討論，但對手卻歪樓成人設的爭議，證明藍、白對手提不出更好的政策，只能不斷轉移焦點。

設定「議題」非設定「阿中」　對手提不出政策只能歪樓轉焦點

吳思瑤說，團隊當然對於政策的論述卻被以人設歪掉，感到很遺憾，「因為事實上，團隊是在設定『議題』，不是設定阿中成為不同的阿中」；她強調，陳時中從頭到尾只有一個形象，因為認真提政策需要體驗、交流、對話，所以會在不同場域論述、接觸不同人，「沒有很多人設的問題，是設定議題不是設定阿中」。

吳思瑤說，很遺憾被在野黨用歪樓的方式，淹沒政策的論述，但也看得出藍、白陣營提不出政策，所以只好用其他方式的攻擊轉移焦點。

針對後續的策略，吳思瑤透露，還是會以同樣的處理方式強化政策的論述方式，「選舉的本質還是要以政策來對決」，不能因為這場選舉被導向負面的方向，團隊就就跟著走上打負面選舉一途，這一點是連陳時中也很堅持。

吳思瑤強調，不會改變用政策論述作為選戰主軸的策略，相信選民還是有智慧判斷，會理性選擇誰才是提政策、講政策的人，「對於政策內涵有信心，不會改變用政策當主軸的策略」。

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中在選舉過程中人設百變，屢屢都能掀起話題討論。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中議題策略方向沒錯　但團隊操作有失誤「大方認錯」

至於近來免治馬桶影片、臉書照片誤用等文宣引起軒然大波，吳思瑤認為，團隊的策略沒有錯誤，「應該這麼說，影像的處理不好或是社群圖片誤用，是失誤，也即刻道歉跟修正，已經展現態度，該道歉就道歉」。

吳思瑤強調，對比泛藍陣營，張善政遲遲不肯承認過去農委會計畫結案報告有抄襲，或是蔣萬安外流陳時中團隊個資，「他們都死不認錯，兩相對應下，我們是負責，該道歉就道歉」。

「沒有什麼策略錯誤。」吳思瑤重申，用政策對決的策略並沒有錯誤，而是在野黨無法跟陳時中陣營做攻防、無法提出更好的政策論述，才做歪樓的攻擊。未來會強化在政策的論述上被看見，執行上若有任何失誤就坦然面對錯誤、修正道歉，但以政策打選戰的主軸不變、強化政策被看見的目標不會變，且會再更努力防範被歪樓。

吳思瑤分析，政策要推出去，不是攻擊要回來，「過去太正向的相信講出來就會被聽見，防禦部分要強化，即刻導正避免被歪樓」。她也提到，過去的政策往往是一整個大包裹，好牌一次打掉，未來會搭配行程活動，強化單項政策的說明。

▲▼民進黨全代會,立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳思瑤為陳時中競選總幹事。（圖／記者李毓康攝）

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