　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲誠品日本橋將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

日本東京掀起台灣熱！文化總會睽違3年再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作開創第二主場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」，像是當季水果台灣文旦、義美小泡芙、枇杷膏等，還有21家台灣設計精品引發日本人興趣；書店也打造30米文學長廊、台灣繪本插畫展，用多角度來推廣台灣文化。

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義美小泡芙、川貝枇杷膏等人氣商品都在誠品日本橋上架。（圖／記者林育綾攝）

誠品日本橋打造「台灣文化，產地直送！」展區，將台灣代表性文化雜誌《新活水》帶到日本展出，除了特別製作日文別冊特輯，還精選日本人可能感興趣的主題，像是棒球、選舉、台灣電影等，目的不是要推銷雜誌，而是將台灣的文化面、媒體雜誌選題介紹給日本。

而4大貨架精選滿滿台灣文創商品也十分吸睛，包括台啤玻璃杯、充滿台式風格的帆布包，連台灣路邊攤常見的塑膠碗筷也有販賣。

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲誠品日本橋打造「台灣文化，產地直送！」展區。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台啤玻璃杯等充滿台灣味的文創小物，都讓日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

「台灣精品展」帶來21組台灣團隊設計的精品，由於「日本製造」以精緻聞名世界，此次特別嚴選台灣優質的設計產品，也是期望若日本人能夠認同，代表這些商品「到全世界都沒問題」。其中以玻璃耐熱水瓶受到矚目，另也有BESV電動自行車等，都讓不少日本人感興趣。

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣精品展」也帶來21組台灣團隊設計的精品，讓不少日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣精品展」也帶來21組台灣團隊設計的精品，讓不少日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

提到台灣，也不能錯過台味伴手禮，集結各種台味零食、雜貨、農產品等，像是當季的台灣文旦引發日人好奇品嚐，還有知名的義美小泡芙、川貝枇杷膏⋯等。

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣文旦引發日本人好奇品嚐。（圖／記者林育綾攝）

書店區也打造30米的「文學長廊」，另有33位台灣插畫家以「家」為出發的《Home Town Taiwan》台灣繪本插畫展；還有「來自遠方的問候」為主題的20幅明信片作品《Messages from Taiwan》展。

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼書店區也有台灣插畫家的作品展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作打造第二主展場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」將於9月17日～18日於東京上野恩賜公園登場，打造滿滿「台灣味」，預計再次吸引大批人潮，引發台灣熱。文總表示，此次把最新、最能代表台灣的品牌和文化體驗，介紹給日本的老朋友和新朋友，希望可以透過雙方交流再出發，將台日關係推到另一個新的高度。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
16秒驚悚片！水泥車華江橋過彎整車左傾　老司機神拉回
南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　雨彈「連炸3天」熱區出爐
iPhone 14開箱「只看得到她的腿」　網神出正妹記者正面
快訊／長沙再傳恐怖大火！　僅距電信大樓4公里
突傳疫情怕被封控！上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了
快訊／追不到女警！男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職
快訊／開賣當天就降價！　iPhone 14現貨折1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

1歲男童紅眼檢出MIS-C　羅一鈞：累計132例「9月底恐再一波高峰」

國慶連假接力來！一圖看國道疏運措施　高公局曝「好走時段」

雪隧試辦單色情境燈！沒用路人喊不適　國慶再試辦「七彩仍暫緩」

重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

快訊／午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

耗資3.7億！公園+商場+上千車位　彰化車站後站明年3月啟用

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

安全期無套！女友懷孕他不認「跟男生亂來」逼墮胎　DNA結果糗了

1歲男童紅眼檢出MIS-C　羅一鈞：累計132例「9月底恐再一波高峰」

國慶連假接力來！一圖看國道疏運措施　高公局曝「好走時段」

雪隧試辦單色情境燈！沒用路人喊不適　國慶再試辦「七彩仍暫緩」

重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

快訊／午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

耗資3.7億！公園+商場+上千車位　彰化車站後站明年3月啟用

股利發很大！00900股價跌慘「有救嗎？」　達人曝2招解套

小鬼妹曝兒子名字「是舅舅取的」　背後含義超有他作風：期望特別

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

「主子對我的愛藏在屎裡」　她鏟「超完美愛心」3000人按讚

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

「機車鑰匙插家門鎖」下秒開了　房東曾說1句話！她崩潰：好恐怖

柴識破繞路散步賴地不走　2人「拉繩＋推屁屁」笑翻網：純正血統

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

她遭男友勒暈活埋　一醒來「徒手破墳」大復仇！遇襲竟只因想分手

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

吳夢夢曝「八成女優」來源：一次S就2萬　一天接5人

館長權威說明：臥推壓頸部起槓位置就錯誤

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

中職觀眾正到轉播驚嘆「是美女耶」　3人身分大有來頭

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！他傻眼

死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日心跳停止

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

醫師試喝「廖老大飲料」給7字評語：有點像爆紅一時的那家

原廠通知主成分含量偏低！2千萬顆「正露丸」急回收

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面