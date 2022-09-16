台灣味直送日本東京！小泡芙、枇杷膏、路邊攤碗筷都上架

▲誠品日本橋將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

日本東京掀起台灣熱！文化總會睽違3年再度於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS」生活節，今年更與誠品日本橋合作開創第二主場，將台灣文化、美食、伴手禮、雜貨、精品等全部「產地直送」，像是當季水果台灣文旦、義美小泡芙、枇杷膏等，還有21家台灣設計精品引發日本人興趣；書店也打造30米文學長廊、台灣繪本插畫展，用多角度來推廣台灣文化。

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▲義美小泡芙、川貝枇杷膏等人氣商品都在誠品日本橋上架。（圖／記者林育綾攝）

誠品日本橋打造「台灣文化，產地直送！」展區，將台灣代表性文化雜誌《新活水》帶到日本展出，除了特別製作日文別冊特輯，還精選日本人可能感興趣的主題，像是棒球、選舉、台灣電影等，目的不是要推銷雜誌，而是將台灣的文化面、媒體雜誌選題介紹給日本。

而4大貨架精選滿滿台灣文創商品也十分吸睛，包括台啤玻璃杯、充滿台式風格的帆布包，連台灣路邊攤常見的塑膠碗筷也有販賣。

▲誠品日本橋打造「台灣文化，產地直送！」展區。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台啤玻璃杯等充滿台灣味的文創小物，都讓日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

「台灣精品展」帶來21組台灣團隊設計的精品，由於「日本製造」以精緻聞名世界，此次特別嚴選台灣優質的設計產品，也是期望若日本人能夠認同，代表這些商品「到全世界都沒問題」。其中以玻璃耐熱水瓶受到矚目，另也有BESV電動自行車等，都讓不少日本人感興趣。

▲▼「台灣精品展」也帶來21組台灣團隊設計的精品，讓不少日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣精品展」也帶來21組台灣團隊設計的精品，讓不少日本人感興趣。（圖／記者林育綾攝）

提到台灣，也不能錯過台味伴手禮，集結各種台味零食、雜貨、農產品等，像是當季的台灣文旦引發日人好奇品嚐，還有知名的義美小泡芙、川貝枇杷膏⋯等。

▲台灣文旦引發日本人好奇品嚐。（圖／記者林育綾攝）

書店區也打造30米的「文學長廊」，另有33位台灣插畫家以「家」為出發的《Home Town Taiwan》台灣繪本插畫展；還有「來自遠方的問候」為主題的20幅明信片作品《Messages from Taiwan》展。

▲▼書店區也有台灣插畫家的作品展。（圖／記者林育綾攝）

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」將於9月17日～18日於東京上野恩賜公園登場，打造滿滿「台灣味」，預計再次吸引大批人潮，引發台灣熱。文總表示，此次把最新、最能代表台灣的品牌和文化體驗，介紹給日本的老朋友和新朋友，希望可以透過雙方交流再出發，將台日關係推到另一個新的高度。