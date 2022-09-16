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只有3天！超商精品咖啡「下殺5.5折」　加碼泡麵買1送1、零食第2件10元

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11精品咖啡限時「2杯99元」開喝 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

迎接週末到來，必須得買杯好的咖啡犒賞自己！就有超商祭出限時3天「精品咖啡優惠」，精品美式、拿鐵「同品項2杯99元」，其中原價90元的精品拿鐵折扣最多，平均每杯只要約49元，相當於5.5折；另外同期間還有泡麵、甜點及三角飯糰等優惠，快把握便宜囤貨。

7-11推出最新「精品咖啡-週末犒賞價」，即日起至9月18日止限時3天，至門市購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵可享「同品項2杯99元」，以精品拿鐵原價每杯90元來算，相當於直接打5.5折，十分划算。

同時間7-11門市還有「超值五六日」優惠，品項有Asahi生啤酒500ml買2送1、乾麵王麻辣燙乾麵買1送1、泰國MIX脆脆條(辣雞風味/原味)任選第2件10元、卡士達半月燒2件60元、芋泥蛋糕捲／嫩布丁蛋糕捲任2件79元、蜂蜜奶霜雙餡鬆餅/牛奶我最棒第2件6折、現蒸地瓜全品項第2件5折、週六/週日限定三角飯糰全品項任選第2件79折。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克今（16）日還有買1送1。（圖／星巴克提供）

星巴克推出「分享秋天特選美好｜特選濃縮咖啡飲料好友分享」，今（16）日來到活動最後一天，上午11點起至晚上8點止，購買2杯特大杯相同風味、冰熱一致的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒民眾，以上優惠不適用車道服務、管制區門市，另外草山、清境、科教館、日月潭、花蓮和平、中埔穀倉、洄瀾、奇美博物館、宜蘭頭城、墾丁福華、福隆觀海、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮門市也不適用。

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