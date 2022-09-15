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遊老街+體驗採筍…　龍潭區三坑水鄉茭白筍季9／17展開

▲龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

▲副市長李憲明說，三坑水鄉今年將舉辦首屆的茭白筍評鑑。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭三坑地區農特產「茭白筍」盛產季來了！市府15日於文化局前廣場舉辦「三坑水鄉茭白筍季」活動說明會。副市長李憲明表示，三坑水鄉位於龍潭浪漫臺三線中繼，三坑老街、三坑茭白筍、大平紅橋、石門活魚，還有近期完工的十一份文創園區等，景點多元且自然生態豐富，是許多親子家庭假日好去處。

▲龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

李憲明說，三坑水鄉自去年起舉辦第一屆三坑茭白筍節相關活動，今年並將舉辦首屆的茭白筍評鑑活動，並由在地大石門休閒農場發展協會及農民一同規劃系列活動，展現在地風光，活動期間不僅帶民眾採筍體驗，更能品好茶、遊生態、啖活魚，讓民眾深入認識在地之美。

▲龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

活動期間為9月17-18及9月24-25共計4天，9月17日辦理首屆茭白筍品質評鑑競賽，並邀專業舞者卡特老師及阿能老師，為三坑茭白筍設計美人腿獨創舞影茭；18日則有採筍體驗、茶藝文化及麻糬免費品嚐。隔週24、25日，兩個週末假期，分別於三坑老街、林埤古道口、三林三元宮前廣場規劃精彩表演及舞蹈參與活動。活動期間亦有三條小旅行規劃：「混水摸魚採摘去」、「農遊講古品茶席」、「食農教育奉茶遊」帶領遊客認識在地農業，體驗採筍、品茶、啖活魚、搗麻糬、玩童玩等感受古早農村生活的樂趣；另外本次活動還有舉辦攝影比賽，按讚數前30名者可獲得500元禮券。

▲龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

市府農業局長郭承泉表示，龍潭因臨近石門水庫，水質優良，在地無論是茭白筍、茶、米等作物收穫都十分豐碩，透過此次活動讓民眾認識到除了石門活魚外，還可以悠遊茶香、品嚐肥美的茭白筍，將在地特色帶回家！本次活動，協會也特別規劃周邊農場，串連一日遊小旅行，會場的DIY活動內容也相當豐富，有客家花布、多肉組盆、童玩競賽、麻糬品嚐、書法交流、青農在地市集等，週週都精彩！

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關鍵字：

龍潭三坑茭白筍季

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