警政署長黃明昭親開查賄制暴會議　九合一選舉不容黑道介入

▲▼警政署長親自到新北市警局開查賄制暴會議，年底選舉嚴防黑道介入影響選情 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

2022年地方公職人員九合一選舉在年底登場，警政署長黃明昭到新北市警局參加「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會議」，除了視導相關選舉查賄制暴工作外，還頒發近期新北警破獲重大刑案、組織犯罪獎勵金，肯定打擊犯罪具體成效。

黃明昭署長在會議中表示，要強化選舉前後候選人的人身及競選活動安全維護外，還要針對轄內黑道幫派背景及特定政黨參選人加強監控，以防止不法勢力影響選情，並防範假訊息，發現後將主動偵辦，各分局也應了解地區特性深入布建，掌握可能賄選情資立即偵辦，全力防堵賄選情事發生。

新北市警局表示，為有效達到淨化選前治安目標，自8月間進行為期2週掃黑專案行動，共檢肅11名治平目標、逮捕成員47人到案。此次行動中，特別鎖定竹聯幫明仁會涉嫌詐欺暴力犯罪集團，查扣作案用刀械棍棒等證物，成功瓦解集團組織勢力。

另新北市警局與新北、台北、士林、基隆等地檢署協調聯繫，針對暴力滋事案件犯嫌，將建請檢察官命令主謀應定期到警察機關報到約制，以嚴防暴力案件影響選前治安狀況。而近期國人遭詐騙赴境外限制人身自由案件，新北警已破獲在台7個集團共21人，後續將持續整合查訪資料，深入追查是否有幫派勢力涉入，並由檢警共同規劃查緝行動，以全力打擊背後不法集團。