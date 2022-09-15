最貪執行長涉貪藏2890萬現金　同夥中油課長、廠商延押2月

▲檢方在徐漢辦公室搜出2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元案，檢方起訴徐漢及中油員工、行賄廠商、白手套等嫌犯26人，目前全案在橋頭地院審理中，涉案的中油課長黎家智和廠商劉家和向法院聲請交保被駁回，院方以2人涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲中油煉製事業部前執行長徐漢目前仍在羈押中。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，今年1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。而檢方經過4個多月的偵查，5月宣告全案偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等26人依法起訴。

▲檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了主要角色徐漢外，26名遭起訴的嫌犯中僅剩中油的課長黎家智、廠商劉家和因有串證等理由仍被羈押中。

據了解，黎和劉向橋頭地院遞狀聲請表示，2人均無起訴書指控犯罪事實，現有證據也沒有證據證明他們涉案，檢方並已偵查完畢，沒有串證、逃亡問題，要求交保。

橋院合議庭認為，黎、劉2人涉犯違背職務收受賄賂罪嫌嫌疑重大，此為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有勾串、滅證之虞，駁回黎、劉的交保聲請，並裁定23日起，延長羈押2個月，可抗告。