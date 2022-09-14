快訊／烏克蘭收復重鎮伊久姆　澤倫斯基親赴前線「見證升國旗」

▲烏克蘭收復伊久姆，澤倫斯基親赴前線見證升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭持續至今已超過200天，烏克蘭軍方8月底開始展開一系列反攻，其中在東北部哈爾科夫州捷報頻傳，除收復大約8000平方公里失土外，戰略要地伊久姆（Izium）也重回烏方掌控。烏克蘭總統澤倫斯基14日親赴伊久姆，見證該城市重新升上烏克蘭國旗，畫面令人振奮。

澤倫斯基13日晚間表示，本月至今已收復約8000平方公里失土，烏軍正在哈爾科夫州採取「穩定措施」（Stabilisation measures），除了鞏固重新奪回的地區外，對其他俄佔區的攻勢仍在進行中。澤倫斯基14日更親赴哈爾科夫前線視察，為保家衛國的士兵們頒發獎勵，還到伊久姆見證該城市重新升上烏克蘭國旗。

▲烏克蘭收復伊久姆，澤倫斯基親赴前線見證升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

烏克蘭軍方在哈爾科夫州捷報頻傳，部分戰線甚至已直逼俄烏邊境，烏軍聲稱一路反攻並擄獲大量俄軍官兵，是讓莫斯科倉促下令撤退的主因。

一名烏軍情報單位發言人表示，俄軍部隊因為意識到情勢已絕望，所以開始大量投降。總統軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）則透露，烏軍擄獲了非常多俄軍戰俘，甚至快沒有空間可以關押戰俘。

不過阿雷斯托維奇並沒有說明擄獲多少俄軍，但表示會用來與莫斯克進行戰俘交換，救回被擄的烏軍弟兄。

▼烏克蘭收復伊久姆，澤倫斯基親赴前線見證升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）