婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼：最扯來賓

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前辦婚宴時，某位女性朋友有事無法參加，於是堅持要母親和妹妹代替；沒想到，母女倆當天的舉動，讓同桌友人氣得出聲制止，而新娘也大傻眼，直呼「最扯來賓！」

苦主在「匿名2公社」娓娓道來，「當初辦婚禮時，一位女性朋友不能來，我跟她說沒關係，餅照樣回送給她，因為她辦婚禮時有邀請我，最後我紅包到、人沒到，結果她堅持要媽媽帶著妹妹來參加，但我根本不認識，甚至從沒看過。」

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令人錯愕的是，該位友人的母親當天從頭打包到尾，甚至菜才上沒多久，就叫服務生直接打包，害同桌人好幾道菜沒吃到。原po表示，「前面打包的，同桌友人都忍了，是後來同桌伴娘上台抽捧花時，她才出聲制止說還沒吃到。」

面對如此厚臉皮的行徑，原po不禁搖頭直呼，「整場喜宴她妹都不曾抬頭看我一眼，目送她們離開時，手上還大包小包的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們看完紛紛回應，「那個服務生怎麼會這麼聽話幫忙包」、「當場就要制止了啊」、「難怪叫媽媽來」、「這跟婚禮蟑螂沒兩樣」、「聽過包2000元，一桌10個人全是自家人」。

另外，也有人好奇，該對母女究竟包了多少錢？對此，原po無奈透露，「當初我包2000元，人沒到場；她媽媽包2200元，帶女兒過來。」

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