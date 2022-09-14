　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶國道逆向狂飆25km　民眾錄下畫面猛譙「X北噢」...下場超慘

記者翁子皓／雲林報導

63歲柯姓駕駛今年6月晚間行經國道3號名間交流道230K路段，突然迴轉到南向車道內側車道，高速逆向往北行駛，而被路過的民眾拍下並報警，柯男的車輛後來被國道七隊在峰交流道下路邊發現，駕駛遭開罰單並移送法辦。南投地院近日判決結果出爐，依公共危險罪，判處柯男有期徒刑3個月，可易科罰金。

▲昨日晚間有民眾行駛國道三號南下雲林斗六路段，碰上一輛逆向行駛自小客車，嚇得緊急閃避，幸未釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾行駛國道三號南下南投名間路段，碰上一輛逆向行駛自小客車，嚇得緊急閃避，幸未釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

去年6月有民眾開車行經在國道三號南投名間南下路段，目擊一輛自小客車逆向並高速迎面而來，所幸駕駛人反應靈敏迅速安全變換車道閃避，嚇得大罵「Ｘ北噢」，副駕駛座乘客也嚇到好一會兒說不出話，直問「他怎麼這樣」、「他開錯了吧」。

國道第七公路警察大隊獲報後，在霧峰交流道下路邊發現該車，警方發現柯姓駕駛疑因路況不熟恍神，逆向行駛國道，依公共危險罪嫌將他函送地檢署偵辦。

判決書指出，柯姓駕駛2022年6月20日晚間駕駛車輛，從國道3號高速公路基金交流道往南行駛，晚間10時許行經名間交流道235.64公里處，突然迴轉於到南向內側車道逆向往北行駛，一直到名間交流道210.565公里處，才再次迴轉維順向行駛，並在之後駛出國道3號高速公路霧峰交流道。

法官認定，柯姓駕駛逆向行駛南向內線車道達25公里，可能造成順向行駛的車輛，因為不可預料、反應不及，導致發生公眾交通危險，因此依妨害公眾往來安全罪，判處柯男有期徒刑3個月，可易科罰金。
 

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快可出國了！　指揮中心通過「出入境團客指引」
法官陳伯均探路墜谷亡　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇
「請君舔嚐」S2O奶酒妹身分起底！　同行女孩「妹妹感染」
驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾過
「南瑪都」週末可能轉中颱！　南墜「靠近台灣」機率上升
快訊／周玉蔻電台被放「不明包裹」！　內容物曝光
法官墜百米深谷亡！妻小接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.
快訊／林耕仁爆論文抄襲　中華大學比對結果出爐
南投女嘴角長「消不掉痘痘」　醫一看不對勁...是惡性腫瘤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

男闖電台「放驚喜禮盒」點名「周老妖」　周玉蔻提告恐嚇

法官陳伯均下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇

5月大女嬰遭虐「臉頰大腿全瘀傷」　保母求原諒...40天後又動手

退撫新制追繳貪污定讞退休金　追回貪法官林德盛734萬退休金

女騎電動單車冒白煙...下秒燒起來驚逃！汐止警民協力滅火

驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

延續生命希望！花蓮62歲男車禍腦死　家人代捐6器官遺愛人間

快訊／男闖電台放「臭酸禮盒」　留言：等周老妖節目做完就知道了

法官登山墜百米深谷亡！妻小心碎接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

男闖電台「放驚喜禮盒」點名「周老妖」　周玉蔻提告恐嚇

法官陳伯均下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇

5月大女嬰遭虐「臉頰大腿全瘀傷」　保母求原諒...40天後又動手

退撫新制追繳貪污定讞退休金　追回貪法官林德盛734萬退休金

女騎電動單車冒白煙...下秒燒起來驚逃！汐止警民協力滅火

驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

延續生命希望！花蓮62歲男車禍腦死　家人代捐6器官遺愛人間

快訊／男闖電台放「臭酸禮盒」　留言：等周老妖節目做完就知道了

法官登山墜百米深谷亡！妻小心碎接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

歐錦賽成NBA「球星墳場」　3巨頭僅剩唐西奇力拚4強

新台幣重貶「1族群嗨爆了」　網喊35元不遠：躺著賺好爽

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

鄭運鵬聲量「逐漸回穩」　他2點分析：竄出機會比陳時中高

陳時中願簽「不投降」連署書　黃珊珊：有什麼強制力？

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

社會熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

快訊／新生高「重機」遭3車夾擊　騎士無呼吸心跳

萬里轎車自撞電桿「遭大火吞噬」　副駕男慘成焦屍

副指揮官出入情色場所　他打1985竟被「黑道口氣」威脅

輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」

她和男閨蜜同床慘遭性侵　他辯「有曖昧」下場曝

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

法官登山失聯47hrs…尋獲「衣物、登山鞋」了！

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

更多熱門

相關新聞

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

國道三號南向277.7公里13日18時34分許發生5自小客車連環追撞交通事故，1人送醫不治，詳細肇事原因警方釐清中。

快訊／國3梅山路段「5車追撞」　1男無生命跡象緊急送醫

快訊／國3梅山路段「5車追撞」　1男無生命跡象緊急送醫

機車阿北逆闖國道　他下秒舉動引網戰翻

機車阿北逆闖國道　他下秒舉動引網戰翻

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

國慶3天連假接力！國道0到5時免收費　國5南下2匝道入口縮短管制

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

關鍵字：

逆向行駛 國道 南投名間

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面