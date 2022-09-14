三寶國道逆向狂飆25km　民眾錄下畫面猛譙「X北噢」...下場超慘

記者翁子皓／雲林報導

63歲柯姓駕駛今年6月晚間行經國道3號名間交流道230K路段，突然迴轉到南向車道內側車道，高速逆向往北行駛，而被路過的民眾拍下並報警，柯男的車輛後來被國道七隊在峰交流道下路邊發現，駕駛遭開罰單並移送法辦。南投地院近日判決結果出爐，依公共危險罪，判處柯男有期徒刑3個月，可易科罰金。

▲有民眾行駛國道三號南下南投名間路段，碰上一輛逆向行駛自小客車，嚇得緊急閃避，幸未釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

去年6月有民眾開車行經在國道三號南投名間南下路段，目擊一輛自小客車逆向並高速迎面而來，所幸駕駛人反應靈敏迅速安全變換車道閃避，嚇得大罵「Ｘ北噢」，副駕駛座乘客也嚇到好一會兒說不出話，直問「他怎麼這樣」、「他開錯了吧」。

國道第七公路警察大隊獲報後，在霧峰交流道下路邊發現該車，警方發現柯姓駕駛疑因路況不熟恍神，逆向行駛國道，依公共危險罪嫌將他函送地檢署偵辦。

判決書指出，柯姓駕駛2022年6月20日晚間駕駛車輛，從國道3號高速公路基金交流道往南行駛，晚間10時許行經名間交流道235.64公里處，突然迴轉於到南向內側車道逆向往北行駛，一直到名間交流道210.565公里處，才再次迴轉維順向行駛，並在之後駛出國道3號高速公路霧峰交流道。

法官認定，柯姓駕駛逆向行駛南向內線車道達25公里，可能造成順向行駛的車輛，因為不可預料、反應不及，導致發生公眾交通危險，因此依妨害公眾往來安全罪，判處柯男有期徒刑3個月，可易科罰金。

