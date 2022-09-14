大安變電所地下電纜洞道即將貫通　歷時10年「橫跨大安到內湖」施工難度比擬捷運

▲大安變電所地下規劃「松湖－大安」及「深美－大安」兩條345kV輸電線路，施工難度比擬捷運。

地方中心／綜合報導

位於台北市精華地段捷運忠孝復興站附近的大安變電所，不僅是台北市中心第一座超高壓變電所，也是國內首例與商業旅館共構的變電所。除了地上結合多目標使用，地下也規劃「松湖－大安」及「深美－大安」兩條345kV輸電線路，地下電纜洞道自101年開始施工，歷時10年，「松湖－大安」線即將於本（9）月完成洞道貫通，兩條線路預計114年完工，屆時將共同構成台北市核心區的供電樞紐，把電送進市中心。

大安變電所是全台首座採取全地下化的超高壓變電所，31公尺的開挖深度超越台北101大樓（22.95公尺）。與變電所共構的「松湖－大安」及「深美－大安」地下電纜洞道，前者通往內湖未來即將興建的松湖超高壓變電所，全長約4,634公尺；後者則通往深坑的深美超高壓變電所，長度約966公尺，連結信義路共同管線，洞道部分已全數完成，其洞徑5.5公尺，幾乎等同挖一條捷運隧道。

▲大安變電所地下有變電設施及兩條345kV輸電線路，分別是通往內湖的「松湖－大安」線，長度4,634公尺，洞徑達4.6公尺，及連結信義路共同管線通往深坑的「深美－大安」線，長度966公尺，洞徑達5.5公尺。

「松湖－大安」線道工程採取對向同步施工，即兩台潛盾機分別由松湖超高壓變電所預定地、大安超高壓變電所旁的1號及3號直井對向推進，洞道即將於本（9）月貫通，連接剩下的最後一哩路。地下洞道工程並不容易，潛盾機每天最多前進5米，若遇到堅硬地質，一天可能只推進2到3米；對比架空線路一天就能完成30米，潛盾洞道的施工速度只有架空線路的十分之一，但造價卻是架空線路的8倍。

洞道施工須面臨深度與地質環境的挑戰，施工難度比擬捷運。以「松湖大安線」來說，其路徑接連通過臺北捷運忠孝敦化站連續壁、文湖線基樁、臺鐵及高鐵連續壁、基隆河堤防基樁等，只能選擇從其下方通過，因此洞道深度平均高達45公尺，最深達約55公尺，也成為都會區最深的地下洞道。

同時，施工環境也是一大考驗，光是「鑽地」爬階梯走下50米深的洞道就相當考驗體力，加上洞道內空間侷限，空氣品質較差，且施工聲音吵雜，不僅如此，這項工程採用「冰凍工法」，將冷凍管埋入地下，讓地下凍土維持在約負10度的狀態，因此工程人員須在零下的低溫中工作，地下洞道工程每推進一米都很不容易。

▲地下洞道工程施工環境也是一大考驗，光是「鑽地」爬階梯到50米深的洞道就相當考驗體力，加上空間侷限、空氣品質較差，每推進一公尺都充滿挑戰。

其實，變電所越接近用電核心，越有助於供電穩定與安全。未來在兩條線路完工送電後，除可將電力帶進大安變電所，並可與周邊的超高壓變電所相互融通支援，提升大台北地區的供電穩定，猶如打通城市發展的任督二脈，持續提供穩定可靠的電力。