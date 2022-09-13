開價6100萬！「中國6最多」手機號上線拍賣　話費餘額170萬

▲「15666666666」電話號碼拍賣。（圖／翻攝自阿里資產網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一支手機號打出「中國6最多、最順利號碼」，近日在網站上線，起拍價高達1366萬元（人民幣，下同，約新台幣6100萬元），將於10月10日10時開始競標。

據《紅星資本局》報導，阿里資產網站近日上線了一個手機號拍賣品，為聯通手機靚號「15666666666」，起拍價1366萬元，保證金68.8萬元，加價幅度5萬元，將於10月10日10時開始拍賣。

▲拍賣資訊。（圖／翻攝自阿里資產網站）

商品描述內容寫道，該手機號碼是「中國6最多、最順利號碼」，歸屬地為山東濟南，運營商為聯通，無保底、無預存話費、可攜號轉網、過戶時可選營業廳在售通信套餐、號碼使用權無任何糾紛。

拍賣內容中特別顯示，該手機號中的剩餘話費餘額38萬餘元（約新台幣170萬元）不包含在本次拍賣成交價中。

拍賣公告稱，該電話號碼目前正常使用，請各競買人切勿惡意撥打電話、簡訊騷擾等，以免造成他人困擾。截至今（13）日下午5時20分，已有17821萬人次圍觀、585人設置提醒。

▼ 詳細介紹。（圖／翻攝自阿里資產網站）

據了解，手機號碼由大陸工信部統一規劃，由3位網號（代表運營商）+4位HLR號（代表歸屬地）+4位的個人代碼組成，具有一定偶然性或特殊含義的手機號，則被稱為「手機靚號」。

此前，阿里拍賣平台拍出過一個號碼為「15077777777」的手機靚號，成交價為391萬元（約新台幣1748萬元）。