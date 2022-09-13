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支援即時直播　Sony Xperia 1 IV電競特仕版登場

▲Xperia Stream 電競套件由Sony與日本頂尖電競團隊SCARZ打造。（圖／Sony提供）

▲Xperia Stream 電競套件由Sony與日本頂尖電競團隊SCARZ打造。（圖／Sony提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Sony宣布發表全新5G智慧手機「Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版」，不僅為首款搭載潛望式望遠光學變焦鏡頭，且三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影、最高5倍慢動作電影感錄影，並支援即時直播與遊戲即時直播功能。

此外，Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版更包含「RAM 升級為16GB Xperia 1 IV (16G/512G) 」和專屬套件「Xperia Stream 電競套件」，給玩家沉浸式遊戲體驗。專屬的「Xperia Stream 電競套件」搭載空力散熱風扇並具備四合一連接埠，專為渴望體驗高效能遊戲以及有直播需求的電競玩家設計開發。

Sony在Xperia的遊戲體驗上，提供H.S. 電源控制、L-γ 深色背景強化、音效等化器等功能可幫助玩家在遊戲中獲勝外，「Xperia 1 IV」更提供全新的即時直播功能，對職業電競選手、遊戲玩家、和遊戲實況主而言都是深具魅力的遊戲功能。

「Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版」則近一步內含RAM 升級為16GB 的Xperia 1 IV (16G RAM/ 512G ROM)，特別附加專為Xperia1 IV所全新開發的專屬遊戲配件「Xperia Stream 電競套件」。兩者合一的獨家組合可超越Xperia 1 IV單一表現。

針對遊戲體驗，支援120Hz螢幕更新率、 專為遊戲校正的240Hz降低動態影像模糊技術、 實現高反應觸控操作的240Hz觸控掃描頻率、 全新「遊戲模式」帶來嶄新視覺化的使用者介面，並可操作「Xperia Stream 電競套件」功能，如散熱風扇轉速等。SONY表是，此次新品預計於10月與用戶見面，不過目前尚未有詳細開賣資訊。

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