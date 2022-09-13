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查爾斯繼位後首場演說強忍淚水　唱國歌情緒激動影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）今（12日）上午出席國會，接受上、下議院致弔唁辭，全場起立高唱《天佑吾王》（God Save the King）時，他被拍下強忍淚水，情緒激動的一幕。當天也是他繼位為國王以來，首度發表全國演說。

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）繼位後首場演說，唱國歌時情緒激動。（圖／翻攝推特）

▲英國國王查爾斯三世唱國歌時情緒激動。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，查爾斯三世當天上午與妻子卡蜜拉來到西敏廳（Westminster Hall），面對台下數百名國會議員發表繼位後首度全國演說。

▲▼▲▼英王查爾斯三世（Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）到歷史超過900年、見證英國憲政與議會發展的國會大廈西敏廳（Westminster Hall），接受上、下議院議長對女王伊莉莎白二世哀悼。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉到西敏廳，接受上、下議院致弔唁辭。（圖／路透）

查爾斯三世在簡短的致詞中，引用英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）讚美女王，表示她是所有活著的王子的典範。查爾斯三世說女王展示了何為「無私盡責」，他將會忠心效法。

演講畢，所有國會議員起立齊聲唱新版國歌《天佑吾王》時，台上的查爾斯似乎在強忍淚水，現場莊嚴肅穆的影片也吸引許多人觀看。

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關鍵字：

查爾斯三世King Charles III英國

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