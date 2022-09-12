文總首辦文化營隊「解密萬華」！免玩團康、免分組寫報告網喊讚

▲文化總會結合《Fountain新活水》雜誌復刊5週年，首度舉行以地方文史為主題的營隊。（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會結合《Fountain新活水》雜誌復刊5週年，首度舉行以地方文史為主題的營隊，首場將到萬華散步，解密老台北；活動簡章特別註明「不用玩團康，不用分組寫專題報告」，扭轉傳統營隊極耗社交能量的印象，打算辦一場夠新、夠Chill的營隊，消息一出讓網友喊讚。

文總首度舉辦文化營隊，今（12）日在臉書專頁上公布超長活動名稱，「『Fountain Day』：好了啦！超大杯新活水～為學生特調的文化補給營-萬華場」包括招生資訊及簡章，將於10月30日在文總城南空間、萬華街區舉行，9月14日中午12點起開放報名，並於9月30日中午公布正備取名單。

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文總表示，過去曾與政大金旋獎、國北教、師大西瓜節、建國中學、北一女、師大附中、景美女中、松山高中⋯等學校社團接洽或合辦活動及展覽，時常被詢問有沒有機會參與更多文總的運作，或是能否多舉辦能讓學生參加的活動；經過評估，決定在今年結合慶祝新活水復刊5週年，推出「Fountain Day」這場營隊，活動除了免費還附午餐，僅收取保證金，全程參與後將全額退還。

▲文化總會首度舉行文化營隊「為學生特調的文化補給營-萬華場」。（圖／文化總會提供）

此次營隊規劃帶領學員一起聽故事，走入歷史場景，探索日常生活，像是日常出入的建築、耳聞已久的街區、某個團體或個人，所積累著的故事，呈現出「歷史不只是教科書上的資訊，而是人如何生活的過程」的概念，也期許青少年意識到，「此時此刻的你，屬於歷史的一部分，更有著未來的無限可能」。

根據營隊規劃，將包括「萬華散步！一起解密老台北」，由「島內散步」帶領學員走訪街區，看見台北市街的變遷；另有「著眼當代－文化展演及轉譯課程」邀請歷史、音樂、社工、媒體等領域專業講師，讓學員認識萬華的歷史與當代，更在於「賦能」，創造學員參與並創造文化的可能性。