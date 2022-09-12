策略長傳性騷擾女助理　築間餐飲集團：不實指控

▲築間餐飲集團策略長陳予澤遭控長期性騷擾女助理，該公司駁斥為不實指控。（圖／築間提供）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團策略長陳予澤遭控長期性騷擾女助理，稍早該集團發表聲明反駁指控，並表示：「因公司內部人員管理不當衍生之糾紛，向一直支持築間的大眾及消費者表達歉意。」並針對媒體報導，委任律師提告妨害名譽。

築間餐飲集團聲明中指出，針對9月12日媒體報導集團策略長陳予澤職場性騷擾一事，因公司內部人員管理不當衍生之糾紛，浪費了社會資源以及造成各方之困擾，在此向一直支持築間的大眾及消費者表達歉意。而媒體報導部份內容未經查證刊登，造成公司及董事長名譽受損，在此針對媒體相關的不實指控，董事長林楷傑已委任律師進行提告，控告涉嫌妨害名譽。

創立12年，有上百家分店的「築間幸福鍋物」餐飲集團，去年曾榮獲幸福企業金獎，今有媒體報導，陳予澤遭女助理指控，多次遭陳熊抱、強吻、襲胸，甚至和他一起出差時被對方直闖房間。

事後A小姐被調職，卻發現公司未對陳調查懲處、還有其他女員工受害，便向勞動局申訴，之後，經理告知她，董事長已以「對下屬有不正當性騷擾行為」將陳予澤記過、降級。A小姐痛批築間集團縱容陳予澤，集團內部竟還傳出她是因兩人分手才被調職的謠言，「汙辱我的人格！」已正式提告，望司法能還她公道。