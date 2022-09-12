陳時中遭批「護高端擋BNT」　薛瑞元：政府從沒阻擋過

▲前衛福部部長陳時中被狠批阻擋BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

前衛福部部長、中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中因新冠疫苗BNT和高端處在風口浪尖，遭台北市市長柯文哲被狠批「護高端擋BNT」。對此，現任衛福部部長薛瑞元今受訪時表示，政府從來沒有阻擋過，是大家一起合作協助，讓BNT在最短時間內進來台灣。

柯文哲近日連日抨擊疫苗採購政策，質疑民進黨台北市長參選人陳時中擔任衛福部長期間，在疫情最嚴重時涉護航高端、擋BNT疫苗。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前也透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發關注。

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薛瑞元為當時的衛福部次長，今受訪時也被問及相關問題，他回應「這是自己在想像的，其實BNT這件事情，第一就是本來我們是直接跟BNT接洽，準備直接購買，最後一刻因為某種因素，BNT就不願意跟我們簽約。」

薛瑞元說，第二是鴻海、台積電和慈濟願意以民間捐贈方式購買，但新冠疫苗需要EUA，所以需要政府出來做保證，包括疫苗救濟等，他們要免責，所以需要政府保證，所以政府當時是充分跟這三家民間團體和企業合作，跟BNT和上海復星來談，才能談成，政府從來沒有阻擋過，是大家一起合作協助，讓BNT在最短時間內進來。

