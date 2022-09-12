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中老年憂鬱症「衰弱風險」增3倍！　台灣卻有高達7成患者未就醫

▲▼國衛院高齡憂鬱研究。（圖／記者嚴云岑攝）

▲中老年憂鬱症「衰弱風險」增3倍！台灣卻有高達7成患者未就醫。（圖／記者嚴云岑）

記者嚴云岑／台北報導

憂鬱症會增加高齡長者罹患衰弱症風險，並增加死亡率、影響其他內外科疾病預後，是健康長者2~3倍。國衛院調查發現，全台65歲以上民眾，有16.3%罹患憂鬱症，卻高達73%未就醫，具備4類因子者最危險，建議從加強憂鬱症篩檢、運用遠距醫療、增加社會支持等著手，提高中老年族群就醫率。

衛福部為加強憂鬱症防治工作，委託國衛院進行憂鬱症照顧指標因素研究，由高齡醫學暨健康福祉研究中心吳其炘醫師擔任計畫主持人，利用台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查。從7675名50歲以上民眾中對比健保資料庫，找到1253人曾因憂鬱症就醫，占比27%，其中僅有11%得到有效的治療，顯示中高齡憂鬱症就醫率有偏低情狀況。

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另研究顯示女性、已婚、教育程度高、參加社會團體或社交休閒活動的人，接受憂鬱症治療比率較高；未就醫危險因子包括喪偶、離婚、分居、有飲酒習慣者。大多數患者為尋求治療的原因，可能來自對於憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症是需要治療的，或者擔心污名化。該研究已於今年6月發表於國際期刊《Lancet Reginal Healthe-Western Pacific》。

▲▼國衛院高齡憂鬱研究。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心吳其炘醫師簡報高齡憂鬱研究內容。（圖／記者嚴云岑攝）

吳其炘表示，憂鬱情緒與憂鬱症主要可從「程度」區分，「就像下雨天與颱風天的差別」，當出現飲食沒有胃口、暴飲暴食、活力出現改變，認知上出現負面思考、無法專心、出現自殺意念等症狀持續2周，就要提高警覺。憂鬱症後續影響除了疾病預後差外，「衰弱症」也致主要原因，體重減輕、肌力減退、活動力降低、動作緩慢、疲倦等風險將增加 2.6- 2.9倍。

台灣憂鬱症盛行率隨著年齡遞增，根據世界衛生組織統計，憂鬱症將成為2030年全球疾病負擔的主要原因之一。吳其炘表示，台灣憂鬱症最大的照顧品警就是就醫率太低，未來可以透過增加憂鬱症篩檢、成立心理諮詢服務據點與提供視訊診療等，讓就診率逐漸追上日、韓的3~4成。

衛福部心口司表示，去年老人憂鬱症篩檢30幾萬人次，去年也佈建心理衛生中心，提供免費或優惠心理諮商據點，目前已佈建到381處，之後也會加強視訊心理諮商憂鬱防治資源，讓更多憂鬱長者能獲得妥善治療。

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