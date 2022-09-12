▲8醫院中鏢！氣喘藥「優良胺非林錠」有黃褐色髒污 59萬粒急回收。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署在8月下旬陸續接獲醫院通報，氣喘用藥「"優良"胺非林錠100毫克」藥錠出現黃褐色髒污，請廠商進一步調查，發現8家醫院有類似情形，認定為製程上風險，啟動回收作業，共計一批號、59萬粒藥品限期回收。藥品組科長洪國登表示，該藥品健保用量一年300多萬粒，市佔率近3成，但市面上有許多可替代藥品，患者不用擔心斷藥。

食藥署公布資料顯示，該藥品為優良化學製藥股份有限公司製造，藥品主成分為AMINOPHYLLINE (COROPHYLLIN)，主要用於氣喘及支氣管痙攣，需回收批號為HF354，食藥署已要求廠商應於111年10月1日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

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洪國登表示，該藥品為鋁箔包裝，因醫院陸續發現在未開封前就有髒污情形，可認定為製程上的風險，因此要求廠商啟動回收作業，但在前後批號上並未看到類似情形，因此最終要求該批號回收，這也是該項藥品首次違規，食藥署呼籲民眾切勿自行任意停藥。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。