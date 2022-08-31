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瘋電影／不！　飛碟來了百物不生想要拍它想得美

文／賴賴

▲▼不！。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這真是一部需要用力做功課的電影，畢竟評價太高了，這片屬於言之有物但若沒有聽過導演的採訪，真的很難理解用電影評論電影行業的高超內涵，整部電影所有的寓意相當深遠，但就電影本身劇情線是單薄的，最後飛碟的創意有驚喜。

從父親離奇地被天外之物弄死後，固定不動的雲朵，躲在後面的飛碟，人類對於未知的恐懼與無助，而逃避飛碟的傷害最好的方法是不看他，飛碟象徵著好萊塢商業電影，人類翹首以盼，好奇追崇，注視後被傷害卻不自覺，也來不及自救，其實飛碟的意象可以是輿論、政治……，各種你不懂其運作方式，卻透過大眾傳播來摧毀心智的一切，這不是恐怖片，導演也沒有刻意去驚嚇誰，就是平常的敘述一件不尋常的事件。


片　　名：不！
英文片名：Nope
類　　型：科幻、恐怖
上映日期：2022-08-12
片　　長：02時10分
導　　演： 喬登皮爾(Jordan Peele)
演　　員： 芭比芙蕾拉(Barbie Ferreira) 、 丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya) 、 史蒂芬元(Steven Yeun) 、 琪琪帕瑪(Keke Palmer) 、 邁可溫考特(Michael Wincott)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

「不好的神秘事件指的是什麼？」

奧斯卡金像獎得主喬登皮爾以《逃出絕命鎮》及《我們》這兩部電影，顛覆並重新定義了現代恐怖片。現在，他以全新的大眾文化噩夢，重新想像暑假強檔大片：規模龐大的恐怖史詩片《不！》。

編導喬登皮爾在這部電影中和奧斯卡獎得主丹尼爾卡盧亞（《逃出絕命鎮》、《猶大與黑色彌賽亞》）再度合作，另外還有琪琪帕瑪（《舞孃騙很大》、《巴黎應召日記》）和奧斯卡獎提名史蒂芬元（《夢想之地》、《玉子》）加入，飾演位於加州內陸一座荒涼小鎮的居民，他們目擊了一場令人不安及不寒而慄的詭異發現。

《不！》一片的演員陣容還包括邁可溫考特（《驚悚大師：希區考克》、HBO影集《西方極樂園》）以及布蘭登皮雷亞（Netflix影集《先見之明》、《美國暴動》）；編劇兼導演是喬登皮爾；製片是猴掌製作公司的伊恩庫柏（《我們》、《糖果人》）以及喬登皮爾。

▲▼不！。（圖／yahoo）

▲飛碟來時地面斷電、風停，百物都被吸上去。

▲▼不！。（圖／yahoo）

▲馬場小老闆面對自己牧場的營運困境，要想辦法賺錢。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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