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瘋電影／北齋：浮世繪傳奇　繪出世界上最出名的海浪

文／賴賴

▲▼北齋：浮世繪傳奇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

葛飾北齋多才多藝，作品涉獵版畫、水墨、染畫、圖書插畫等，其中以浮世繪《富嶽三十六景》以及出版幅度達六十四年的《北齋漫畫》為其最具代表性的作品。享年88歲是一位相當長壽的畫家，最有名的莫過於《神奈川沖浪裏》，將海浪的靈魂都畫出來了，也是最具代表性的日本繪畫，獨特風格令人一眼便能產生共鳴。

電影流暢好看，史上最年輕的影帝，天才型演員柳樂優彌詮釋的北齋，生動又逼真，傲慢不羈的藝術家性格，在年輕時吃盡了苦頭，透過過人的毅力和能吃苦的決心，將繪畫能力推展到一定的高度，終於在中年時得到肯定，相當可愛的一個老人。


片　　名：北齋：浮世繪傳奇
英文片名：Hokusai
類　　型：歷史/傳記
上映日期：2022-08-26
片　　長：02時09分
導　　演： 橋本一(Hajime Hashimoto)
演　　員： 柳樂優彌(Yagira Yuya) 、 阿部寬(Hiroshi Abe) 、 玉木宏(Hiroshi Tamaki) 、 永山瑛太(Eita Nagayama) 、 田中泯(Tanaka Min)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：傳影互動ifilm


劇情大綱

江戶時代因為幕府剝奪了許多藝術家的表達自由，卻有一位畫師從未曾停下他的畫筆，他就是畫出《神奈川沖浪裏》流傳千年的葛飾北齋。年輕的北齋 (柳樂優彌 飾演)有著高超的畫風和技巧，卻有志難伸生活潦倒，雖然他的才華被當時專營浮世繪的人氣出版商蔦屋重三郎 (阿部寬 飾演)發掘，但遲遲無法找到繪畫真諦的北齋，斷然拒絕他的援助。即使有喜多川歌麿 (玉木宏 飾演)、東洲齋寫樂(浦上晟周 飾演)等競爭對手引領風潮，北齋只想追尋繪畫方向，最後受到重三郎的激勵，北齋終於找到屬於自己獨一無二的創作風格。

北齋結識了不斷衝撞體制的通俗小說家柳亭種彥(永山瑛太 飾演)，兩人意氣相投形成莫逆。70歲後的北齋(田中泯 飾演)即使突然中風病倒之後，慣用繪畫的右手也因此麻痺，這不但沒有阻止他繼續繪畫的勇氣甚至仍雲遊日本，最後創作了「富嶽三十六景」的代表作。北齋曾為種彥被幕府殺害的事件，讓他悲憤不已，認為「就是現在，我必須畫下去！」終其一生繪畫了3萬件畫作！

▲▼北齋：浮世繪傳奇。（圖／yahoo）

▲北齋自視甚高卻不被市場主流看中。

▲▼北齋：浮世繪傳奇。（圖／yahoo）

▲不願妥協卻又不能餓死，從最簡單的生活中找回畫作靈魂。

▲▼北齋：浮世繪傳奇。（圖／yahoo）

▲北齋撐過國家禁止危機來到山村作畫，在老年期畫出日本世紀以來最著名的畫作。

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