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台中男「車牌撞掉留現場」落跑　網笑翻：有留資料算肇逃嗎？

▲▼台中男肇逃，車牌被撞落留在卻不知道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲台中男肇逃，車牌被撞落留在卻不知道。（合成圖／熱心民眾提供、翻攝自Facebook／爆料公社）

記者許權毅／台中報導

「這樣算肇逃嗎？車牌還在現場！有留資料」台中大甲區順天路與新政路口今（11）日0時發生一起車禍，駕駛陳男在閃紅燈路段未依規定讓車，與另名張男發生擦撞，陳男車輛僅些微受損，不過車牌卻撞落。孰料陳男下秒竟肇逃，警方依車牌火速找到人，陳男到案時還說自己不知道車牌掉了，全案將依公共危險罪嫌函送偵辦。

事發在中秋假期最後一天深夜0時9分，36歲陳男駕駛銀車行經新政路時號誌為閃紅燈，陳男未依規定讓車，與當時行駛在閃黃燈順天路的45歲張男發生擦撞，陳男煞車不及撞上，導致車頭撞損，車牌則掉落，張男車輛則是左側車身受損，與車上妻兒受到輕微擦挫傷。

▲▼台中男肇逃，車牌被撞落留在卻不知道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲張男在順天路與新政路口遭撞，對方加速逃逸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

張男等人在大甲地方社團發文，除了感謝警方積極處理，也跟肇逃駕駛說「差一點就翻車芭比Q，準備下車查看時，您已經加速揚長而去，卻忘記帶走您的車牌。」有網友打趣回「這算肇逃嗎？他有留資料在現場！」

大甲警分局則表示，根據現場遺留車牌以及路口監視器，迅速找到駕駛陳男，並在通知其到案說明，陳男表示自己不知道「車牌掉了」，至於陳男有無酒駕？因時間因素，到案後無發現酒駕情事，張男也無酒駕。不過陳男因肇事逃逸致人受傷，訊後仍依照公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

▲▼台中男肇逃，車牌被撞落留在卻不知道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲陳男車牌因為撞擊掉落，留在現場反而成為警方迅速找到人的關鍵之一。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼台中大甲一名男子車禍肇逃，車牌被撞落留在現場卻不知道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲所幸張男車輛僅些微受損，人員僅輕傷。（圖／記者許權毅翻攝）

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