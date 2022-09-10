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爆乳妹拉阿公手摸奶　桃園榮家道歉！眾人卻力挺「回憶往日雄風」

記者崔子柔／綜合報導

桃園榮家睽違2年舉辦中秋晚會，日前活動影片在網路上傳開，一名女舞者穿著火辣，拉著一名阿公的手摸胸，引起熱議。桃園榮家則為此道歉，不過多數網友認為並無不妥。

影片中可見，一名年輕辣妹身穿性感內衣，在長輩面前大跳艷舞，一下在躺在地上張開雙腿，下一秒又拉著一位阿公的雙手撫摸自己的胸部，令人血脈賁張，畫面引起熱議，也登上各家媒體版面。

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

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▲▼桃園榮家邀辣妹進行熱舞表演。（圖／爆廢公社）

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

根據《自由時報》報導，桃園榮家坦言，受疫情影響，這是睽違2年的中秋晚會，儘管廣場另有主場活動，但為了行動不便的長者，才特意安排15分鐘的小型演唱秀。期間舞者為了炒熱氣氛，舉動太過熱情火辣，引來非議，感到遺憾，未來舉辦活動會更注意。

不過多數網友認為該活動內容並無不妥，社運人士王奕凱昨晚也在臉書指出，「根本不用道歉，這哪裡有錯」，網友則留言表示，「熱舞辣妹還跟長者說：要健康喔！逢節放鬆一下，根本沒什麼」、「老人也是男人」、「衛道人士真的是社會開放進步的大毒瘤」、「都坐輪椅了，也搞不出什麼花樣，不就是給這些遲幕老人回憶點往日雄風而已」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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