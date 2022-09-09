「水彩的可能」2022桃園水彩藝術展　進入校園深耕藝術量能

▲水彩的可能—2022桃園水彩藝術展，盛大開展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局近年來，著重於水彩藝術的發展與推廣，兩年一屆的「水彩的可能」今年邁入第3屆，以「回到真純」為主題，即日起迄10月2日，於文化局展出。為期近月的展期中，參與展出的畫家將於桃園市內10所國高中美術班舉辦專場講座，期透過與學生零距離面對面，深耕桃園的水彩藝術量能。

市府文化局長莊秀美9日表示，「水彩的可能—2022桃園水彩藝術展：回到真純」由翁梁源、游雯珍擔任策展人，廖新田擔任本次藝術評論，集結36位國內新一代水彩菁英，共113件優秀作品共襄盛舉；由藝評家廖新田老師依藝術家創作主題及風格，以「回到真純」為主題，區分「形外態變、水性顏值、微美唯美、繪「生」繪影」4個子題，在文化局展間呈現。

今年「水彩的可能—2022桃園水彩藝術展：回到真純」，展出者將由水彩藝術創作的可能性出發，探究「水彩」定義的邊界，與回歸真與純的藝術態度。本次展覽相關活動多元且豐富；展覽期間周日(9月18、25日及10月2日)分別辦理共6場水彩示範教學，由本次展出者金莉、成志偉、馮金葉、溫崎君、張國徵、劉國正，透過不同創作風格的藝術家示範展演，帶領民眾領略水彩藝術之美，歡迎踴躍參與。

▲▼水彩的可能—2022桃園水彩藝術展，展出作品。（圖／文化局提供）

文化局表示，「水彩的可能—2022桃園水彩藝術展：回到真純」將帶給大眾多元、多變、多樣的時代潮流，邀請喜好水彩藝術的同好們一同開創水彩新視野

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