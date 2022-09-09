傳女王生前健康亮紅燈！秘密和病魔搏鬥　手背瘀青照暗示恐罹血癌

▲女王伊莉莎白二世生前光鮮亮麗、態度樂觀，不過據傳最後卻與病魔秘密搏鬥。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世以96歲的高齡長辭，臨終前傳出身體不適的消息，正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受醫療監督，原先表示狀態良好，不過最後卻傳出包括查爾斯王儲在內的4名子女與威廉王子急忙奔赴女王身邊，顯示出狀態危篤。有報導分析，從女王身前瘀青的照片來看，女王恐怕曾罹患血癌等疾病。

根據《雷達線上》（RadarOnline），女王伊莉莎白二世生前光鮮亮麗、態度樂觀，雖然曾感染新冠肺炎，不過外界卻根本難以想像她會在傳出病危後以如此迅速的時間內離世，儘管女王在最後幾個月裡曾因行動不便與健康因素等問題，退出幾次皇室活動。

一名來自宮廷的消息人士就曾於2021年11月在某份報告書中，指出女王其實正面臨「比任何人知道的都還要糟糕」的情況，儘管當時女王正在慶祝登基70周年白金禧活動。他表示，「她（女王）正在為自己的生命而戰！我們擔心她撐不過今年。儘管王室感到恐慌，但他們正試圖淡化危機。」

他補充道，「查爾斯王儲和他的妻子卡蜜拉正在履行他們的職責，威廉王子和凱特王妃甚至帶著他們3個孩子去渡假。儘管這是他們不顧一切試圖表現出『一切安好』的狀態，然而事實是女王陛下的身體正在迅速衰落。」

▲女王伊莉莎白二世生前任命特拉斯為首相，不過眼尖民眾發現女王手背上出現大片紅紫色瘀青。（圖／路透）

自從女王伊莉莎白二世接見新任英國首相特拉斯（Liz Truss）後，女王手背上出現大片紅紫色瘀青的照片開始在網路上流傳，外界對於女王身體狀態不佳感到心疼；而畢業於哈佛大學和貝勒醫學院（Baylor University College of Medicine）的醫師米爾金（Dr. Gabriel Mirkin）表示，這是令人不安的跡象。

米爾金分析，「對於像女王這樣的老年婦女來說，若瘀青並非是外傷所造成，則恐怕是她凝血機制出現問題，這意味著她已經罹患血癌，例如白血病或是淋巴瘤。」