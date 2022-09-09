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速食店「中秋好康」要看！　麥當勞買1送1、頂呱呱吃99元套餐

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲10大速食店中秋優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

中秋連假沒烤肉就衝速食店一波！《ETtoday新聞雲》幫整理10大速食店最新「中秋限時優惠」，除了有漢堡、雞塊買1送1外，加碼還有99元小套餐、烤半雞第2件5折、買比薩送可樂等下殺好康，把握機會搶吃。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送吃指定餐點買1送1。

●麥當勞
麥當勞即日起至9月27日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「中杯經典那堤」（2擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

另，「深夜食堂」第2波至9月27日期間開跑，每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享「雙人套餐下殺8折吃」，內含2塊麥脆雞腿+10塊麥克雞塊+大包薯條+2杯38元冷／熱飲，提醒該套餐限定深夜時段販售，門市、外送平台不參與此活動。

●肯德基
肯德基即日起至9月19日於全門市、官網推「蛋撻熟客卡」活動，可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」等小確幸，買愈多、送更多；加碼在指定門市祭出「加1元多吃1件」優惠，只要使用「免下車快取GO」服務，選購任一桶餐再加1元送冬蔭功坤咔香辣脆雞1塊，或4塊上校雞塊1份（2擇1），若點購XL套餐加1元則可多吃原味蛋撻1顆。

指定門市包括中和員山、淡水竹圍、桃園大溪、桃園大竹、苗栗竹南、台中清水、台中潭子、雲林虎尾、彰化和美、南投草屯及嘉義民雄等共13店。

▲▼漢堡王9、10月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王激省優惠券。

●漢堡王
漢堡王祭出最新「霸王省優惠券」，一共有7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元，即日起至10月31日限時開吃；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲▼必勝客推中秋限定「月見起司炭燒嫩牛比薩」（圖／業者提供）

▲必勝客比薩外帶買大送大。

●21PLUS、21風味館
 21PLUS、21風味館即日起至9月11日祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折吃」優惠，等於整隻烤雞直接下殺75折就能吃到，青花椒麻烤半雞是以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬後搭配雞肉，口感酥麻又帶有辛辣感，超級涮嘴，且foodomo美食外送平台也同享優惠，把握機會吃。

●達美樂
達美樂即日起至9月11日於官網／APP祭出「外送3個小披薩499元」或「外送3個大披薩799元」就送大可樂1瓶，限量3萬瓶，且全台還免外送費；另加碼還有周二、周六限定吃「外送大／小披薩買1送1」，以及「外帶大／小比薩半價吃」、「外送買大披薩送小披薩」等優惠。

●繼光香香雞
繼光香香雞9月9日至9月11日於全門市祭出限時3天「正韓半半炸雞」來電預訂現折20元優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒該優惠不適用於府中、新光A8、忠孝、環球板橋、台中三井、台南三井、大江等門市。

▲▼達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂買比薩送大罐可樂。

●拿坡里
拿坡里即日起至9月21日於全門市祭出外帶內用「大披薩下殺69吃」、「6塊炸雞／烤雞下殺77折吃」，另加碼還有加點優惠，可用29元、49元、69元等價格加購指定飲品、脆薯、烤雞翅、雞塊等點心。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至9月30日於全門市祭出「99元套餐」組合，一共有2款套餐下殺66折吃，包括「輕饗炸雞餐」，內含1塊原味炸雞、1份地瓜薯條、1杯35元飲品，以及「輕饗呱呱包餐」，吃得到1個呱呱包、5塊阿勇雞塊、1杯35元飲品，通通只要用99元就能吃到。

●必勝客
必勝客於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」，加碼還有使用悠遊卡爽吃「外帶小比薩買1送1」、「外帶個人比薩第2個半價」等優惠。

●摩斯漢堡
摩斯即日起至10月31日祭出「周二咖啡日」，期間只要在每周二早餐時段購買中杯「摩斯咖啡」，搭配「番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡」任選1，即可享優惠價65元。

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