　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

▲桃園捷運26處基地加速開發招商

▲桃園捷運26處基地加速開發招商。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局局長陳文德表示，市府自三心六線捷運路網中，規劃具發展潛力的26處基地辦理開發，期望透過完善的開發機制，帶動沿線都市更新發展，同時透過「捷運及鐵路車站土地開發推動小組」的成立，加速推動土地開發的招商作業。

陳文德局長說，市府於今(111)年陸續啟動各捷運線招商作業，而開發後大樓總價值預估近千億元，未來將由市府、地主及投資人三方共同分配，市府分回部分將專款專用挹注軌道建設發展基金，作為捷運建設所需經費來源。

目前規劃的26處開發基地依照各路線建設期程及周邊發展情形分為短、中、長期啟動招商作業，而今(111)年是桃園市正式邁入軌道經濟的起始年，捷運機場線A10車站專用區已於今(111)年7月正式公告徵求投資人，捷運綠線G04-1捷運開發區將接續召開招商說明會，另外捷運綠線主要開發場站預計於113年陸續完成招商作業，希望吸引國內外大型建築開發業者共同投資桃園軌道建設。

此外，中期及長期開發基地預計在113及115年起陸續啟動招商，基地主要分布捷運綠線延伸中壢、捷運棕線、鐵路地下化以及捷運綠線航空城地區，未來結合亞洲矽谷計畫及捷運運輸網路等重大公共建設，串聯桃園區、中壢區及航空城三大都會核心，以達成「航向未來，三心新核心」的目標。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
高雄知名溫泉山莊大火！　小木屋竄火燃燒
等解封就衝了！這1國買最頂iPhone 14　價差「賺1張來
台灣大iPhone 14預購明開跑　月付1599手機0元帶走
快訊／中華U18女籃超狂！　81：16痛宰對手
iPhone 14 Pro超熱門　預約開跑3分鐘就搶空
年底恐有BA.6、BA.7　台大醫喊話「快打次世代疫苗」別再
快訊／開車隨機殺死4路人！　美19男臉書直播落網
快訊／開鍘！鄭寶清違紀參選　民進黨中評會一致同意除名
2千萬不繳！欠稅大戶遭管收　秒搬出300萬現鈔
4類人禁參加烤肉活動　有症狀建議快篩陰再去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋連假龜山工業區消防演練　區域聯防落實安全

桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

2022「淨淨淨」三態子守護祭 竹市打造永續環保家園

騙40民眾裝假電表省電費「得手百萬元」　南警呼籲勿被騙

台南市公布第8波酒駕累犯名單　一口氣公布9人上榜

東海岸新魅力X賣店好新意　東管處助地方賣店優化再造

2022桃園地景藝術節「川行脈動」　9／8-大溪登場

耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境也能提升生產力

花蓮星光音樂會9／24登場　聯合國星光市集滿足心靈和味蕾

阿管處「部落鄒年慶」開跑　體驗阿里山原民文化深度旅遊之美

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

中秋連假龜山工業區消防演練　區域聯防落實安全

桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

2022「淨淨淨」三態子守護祭 竹市打造永續環保家園

騙40民眾裝假電表省電費「得手百萬元」　南警呼籲勿被騙

台南市公布第8波酒駕累犯名單　一口氣公布9人上榜

東海岸新魅力X賣店好新意　東管處助地方賣店優化再造

2022桃園地景藝術節「川行脈動」　9／8-大溪登場

耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境也能提升生產力

花蓮星光音樂會9／24登場　聯合國星光市集滿足心靈和味蕾

阿管處「部落鄒年慶」開跑　體驗阿里山原民文化深度旅遊之美

分裂參選遭開除黨籍！鄭寶清不怨民進黨　斥「乞丐趕廟公」

高雄六龜知名溫泉山莊大火！2樓神明廳起火黑煙狂竄　8員工急逃

小蠻牛大戰5小時15分鐘！化解辛納1個賽末點　逆轉首闖美網4強

悍將11名新秀全數完成簽約！首輪黃保羅合約總值690萬

陸專家：全球停滯性通膨來臨　將給予中國經濟轉型再發力契機

25歲女金魚腦「重症等級」崩潰…記憶只有3分鐘　X光腦袋一團煙霧

徐若瑄小巨蛋開唱…老公不在連花也沒送！　沉默4天鬆口原因

《奧術》獲頒美國電視界最高獎項...第六集榮獲艾美獎「最佳動畫節目」

台泥首獲永續公民獎殿軍　 DAKA再生資源利用中心明年完工

果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

女駕駛暴衝撞婦嬰店　倒車又撞進小吃攤

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

「紅衣人」快閃歸仁夜市

公司倒政府基金代墊償

台南市公布第8波酒駕累犯名單

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

破獲職業賭場活逮20人

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

更多熱門

相關新聞

桃捷改選董監事　副巿長李憲明榮任董事長

桃捷改選董監事　副巿長李憲明榮任董事長

桃園捷運公司7日召開第5屆第1次常務董事會，推選董事長，由桃園巿副巿長李憲明榮任，任期從9月13日到114年9 月12日，為期3年。服務桃捷6年的董事長劉坤億也因借調期滿，將自9 月13日起歸建國立臺北大學教職。

三心六線計劃掀房市卡位戰

三心六線計劃掀房市卡位戰

為桃捷安全把關　市議員批誤點頻率高

為桃捷安全把關　市議員批誤點頻率高

桃捷三心六線路網2.0版本　交通部同意備查

桃捷三心六線路網2.0版本　交通部同意備查

5字頭成往事　青埔新案6字頭成交

5字頭成往事　青埔新案6字頭成交

關鍵字：

桃園捷運建設經費開發招商陳文德

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面