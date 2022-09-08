桃園捷運26處基地加速開發招商　推動捷運建設經費來源

▲桃園捷運26處基地加速開發招商。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局局長陳文德表示，市府自三心六線捷運路網中，規劃具發展潛力的26處基地辦理開發，期望透過完善的開發機制，帶動沿線都市更新發展，同時透過「捷運及鐵路車站土地開發推動小組」的成立，加速推動土地開發的招商作業。

陳文德局長說，市府於今(111)年陸續啟動各捷運線招商作業，而開發後大樓總價值預估近千億元，未來將由市府、地主及投資人三方共同分配，市府分回部分將專款專用挹注軌道建設發展基金，作為捷運建設所需經費來源。

目前規劃的26處開發基地依照各路線建設期程及周邊發展情形分為短、中、長期啟動招商作業，而今(111)年是桃園市正式邁入軌道經濟的起始年，捷運機場線A10車站專用區已於今(111)年7月正式公告徵求投資人，捷運綠線G04-1捷運開發區將接續召開招商說明會，另外捷運綠線主要開發場站預計於113年陸續完成招商作業，希望吸引國內外大型建築開發業者共同投資桃園軌道建設。

此外，中期及長期開發基地預計在113及115年起陸續啟動招商，基地主要分布捷運綠線延伸中壢、捷運棕線、鐵路地下化以及捷運綠線航空城地區，未來結合亞洲矽谷計畫及捷運運輸網路等重大公共建設，串聯桃園區、中壢區及航空城三大都會核心，以達成「航向未來，三心新核心」的目標。