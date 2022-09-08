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19歲正妹陳屍床上！飛英國追愛「遭男友刺死」　臉書全是親密合照

▲▼加拿大19歲正妹為男友飛到國外卻被殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲ 加拿大19歲正妹為男友飛到國外卻被殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一名少女才剛考上大學，今年2月卻在英國艾塞克斯郡遭人刺死。警方在現場逮捕一名男子，調查發現男子和少女在網路上相識相戀，少女為了追愛飛越數千英里來到英國，臉書上還充滿二人在英國拍下的甜蜜合照，未料卻遭男友殺害。

Metro報導，19歲少女沃兹沃思（Ashley Wadsworth）今年2月1日被發現陳屍於艾塞克斯郡切爾姆斯福德（Chelmsford）一棟屋內床上，死於胸部刺傷。23歲男子賽波（Jack Sepple）在現場被捕，他當時就躺在屍體旁邊，事隔逾半年後在7日的刑事法庭上承認謀殺沃兹沃思。

▲▼加拿大19歲正妹為男友飛到國外卻被殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲ 沃兹沃思臉書上全是在倫敦和賽波拍下的合照。（圖／翻攝自臉書）

二人在網路上認識後墜入愛河，來自加拿大卑詩省的沃兹沃思為了賽波飛越數千英里，去年11月持旅遊簽證抵達英國，不時在臉書分享倫敦之旅途中拍下的照片，包括許多和賽波的親密合照。

沃兹沃思熱愛國內外旅行，也加深她對學習語言的熱忱，除了英語還會法語和西班牙語，生前夢想成為律師，才剛錄取卑詩省的湯普森河大學（Thompson Rivers University）。家屬提到，她對親友充滿愛與忠誠，個性主動又聰明，是個善良美麗的女子。

7日的聽證會上，賽波親口承認謀殺沃兹沃思的指控，「我有罪。」法官已經表明將處以終身監禁，賽波則被還押候審，直到正式判決出爐為止。

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