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陳時中政二代團隊爭議怎解決？　徐巧芯喊「很簡單」：我教你一招

▲台北市長參選人陳時中出席都市更新政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前曝光民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊名單，因成員包括多位行政首長子女，引來「政二代」批評聲浪。對此，陳時中回應，大家都是從基層做起，並質疑此種選戰手段是「偷窺」，而徐巧芯反嗆，偷窺仔還敢講人偷窺，想要解決這個爭議其實非常簡單，「我教你一招」。

根據徐巧芯公布的陳時中競選辦公室通訊錄，當中像是行政部蔡舒景，被外界發現是法務部次長蔡碧仲女兒，而網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪；另外，社群網路部則有「焦糖哥哥」陳嘉行。

對此，陳時中競辦發布聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，「還台北市民一場有水準的選舉」。

陳時中7日上午受訪說，如果蔣萬安團隊要用偷窺的手法就讓他們做，但其團隊不做這種事，並強調所謂「政二代」是在講不當庇蔭，但自己團隊政治人物的小孩，都是從基層做起，跟所有人都一樣，並強調大家在選舉時都有自己的策略，但是透過公布資料的方式不是恰當的手法，每個團隊做自己團隊應該做的事情，他們團隊用偷窺、公布是他們的手法，就讓他們去做，「我們自然有相關的法律專家」，但自己團隊不做這種事情，而是要循著政策、關心民生這樣的角度把事情做好。

徐巧芯回擊，「陳時中是我看過第一個競選團隊成員見不得光的」，連監察院都說了，競選團隊成員只要是支領政治獻金，都會被公布出來。而且選過舉的都知道，這個公開是連名帶姓的公開，名字中間完全沒有任何圈圈叉叉可以隱瞞，還是覺得監察院也是偷窺競選團隊的隱私？

徐巧芯也喊話，請提出她是偷窺或盜竊的證據，自己上禮拜正在確診隔離，如果有盜竊或跑到陳時中競選辦公室偷窺，辦公室一裝監視器，請立刻公布，把她這個現行犯抓起來，而且還可以傳染病加罰一百萬。

徐巧芯指出，民進黨以前當在野黨的時候，訴求公開透明，批評國民黨黑箱的次數可多了。如今執政以後，陳時中的公開透明可以是塗黑、封存三十年，連自己的競選團隊都不可告人，監察院都告訴你不是秘密資料，還扯人偷窺硬拗；民進黨以前當在野黨的時候，把國民黨的政治二代通通打成特權份子，即使是自己出來選舉接受選民檢驗，一概說他們是吃香喝辣。如今執政以後，改口說自己的高官二代都是刻苦耐勞、基層起家，卻完全不提一次把這麼多沒有經驗、沒有戰功的二代塞在競選團隊是前所未聞的事情。「未來如果陳時中勝選，焦糖難道不就成為了觀傳局長？裡面的高官二代再塞進市政府裡面成為另類世襲？」

徐巧芯說，陳時中要解決這個爭議其實非常簡單，就只需要靠一招，就是把競選團隊跟未來的執政團隊拆開，現在就公開宣示，團隊裡面的網紅、高官二代，未來如果當選市長，不會有任何一個人進到市府工作，問題是陳時中連說人家偷窺、盜竊的證據都拿不出來，全台灣提的偷窺只記得他翻過廁所的隔間偷看四叉貓大便的畫面。

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