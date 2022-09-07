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大眾投控假交易「內控外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

▲▼ 大眾投控董事長簡明仁500萬交保，限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

▲大眾投控董事長簡明仁承認偽造文書，被處分緩起訴，條件是支付國庫800萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大眾全球投資控股公司董事長、台塑王永慶女婿簡明仁，以及在大眾投控擔任總經理的簡民智父子等人，涉嫌聽取部屬建議後，以旗下集團公司進行假交易，再拿信用狀去向銀行融資，套利上億美元，台北地檢署考量被告是為了資金調度、財務操作而採取這種「內保外貸」手法，且都有依約清償銀行債務，7日依偽造文書等罪，給予認罪的簡明仁父子等5被告緩起訴，共要支付國庫1620萬元。

起訴指出，大眾投控公司前身大眾電腦早年為將製造重心移往大陸，由子公司三希設於英屬開曼群島、英屬維京群島的BVI公司，轉投資大陸廣大、廣元等孫公司。因大陸實施嚴格外匯管制，且人民幣對美元長期處於升值趨勢，大陸台商多會把當地公司資產質押給大陸銀行，取得境外公司擔保後，再回台灣貸款。

三希集團管理中心財務部副總趙幸芳認為這種「內保外貸」手法，可同時賺取利差及匯差，經簡明仁和簡民智父子同意後，開始在三希集團內操作，由大陸孫公司向三希BVI公司鉅額採購的契約、發票，藉此獲得大陸銀行信用狀，再由三希BVI持信用狀向台灣的銀行辦理押匯融資。

檢察官調查，三希孫公司雖然確實有購買相關貨品，但賣方根本不是三希BVI，這些交易文件都是造假的，卻從2011年起，向多間銀行貸得上億美元，簡明仁、簡民智、趙幸芳等人到案都坦承不諱，檢察官考量銀行多有獲得清償，並未受害，給予被告緩起訴處分，緩起訴期間都是1年，簡明仁要繳庫800萬元，簡民智500萬元，趙幸芳200萬元，經手文件的會計主管廖恒逸、財務人員李惠玲個要繳70萬、50萬元。

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