湖南大批蜉蝣飛雪般公路狂舞　屍體堆積路面逾10公分

記者魏有德／綜合報導

湖南沅江城區4日晚間出現異象，大量名為「蜉蝣」的白色飛蟲四處飛舞，猶如飛雪一般，不僅遮蔽駕駛行車視線，屍體還堆疊在馬路上逾10公分高，車輛行駛稍有不慎就會打滑，讓密集恐懼者頭皮發麻。

▲大群蜉蝣飛到湖南沅江市區，讓密集恐懼者頭皮發麻。（圖／翻攝微博）

《瀟湘晨報》報導，沅江市新華救援隊趙隊長表示，4日晚間他們趕到沅江市黃茅洲大橋發現，蜉蝣的屍體已經堆了十幾公分，汽車行駛在橋上都打滑，他們一共清理了9小時才返回。

民眾拍下的影片顯示，大群白色蜉蝣揮舞著翅膀，聚集在街道上路燈、招牌等附近，此外，在沅江市黃茅洲大橋上也有大批蜉蝣聚集，大批蜉蝣在擋風玻璃前遮蔽司機視線，也有車輛因地上太多蜉蝣屍體而打滑。

▲蜉蝣飛到擋風玻璃前，遮蔽駕駛人視線。（圖／翻攝微博）

當地民眾報案稱，沅江市黃茅洲大橋因為蜉蝣而交通堵塞，車輛行駛困難。對此，前往處理的趙隊長表示，就和冰災一樣，蜉蝣的屍體堆在地上就和雪差不多，之前沅江也有過蜉蝣，還是第一次見到數量這麼龐大，「那些蟲子的屍體都被掃到河裡了，魚會吃。」

沅江市植保植檢站的工作人員指出，蜉蝣幼年在水塘、湖泊生活，具趨光性，出來的原因主要是為了交配，「蜉蝣生命週期很短，對農作物和人都不會有影響，是魚類的食物之一，由於蜉蝣對生存環境比較要求，出現大批蜉蝣也表示當地水質較好。」