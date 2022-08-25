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瘋電影／小小兵2：格魯的崛起　壞蛋的本質也有好的

文／賴賴

▲▼小小兵2：格魯的崛起。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

從反派設定腳色出發的小孩，崇拜壞蛋，但其實本質上是好的，電影人物設定很聰明，壞人也不是人人本質壞，但卻也有許多壞人是天生本質就惡，正因為這麼多的不同，人生才不無聊，而電影流暢好看，主題簡單清晰，不論好人或壞人，都不能用單一角度去評斷。

以中國為開始視覺很有梗，加上國語歌曲開始，不但有著60年代的韻味，中國風的設定頭尾加上寶物和奇幻的安排，還有中國功夫，明顯的針對性的市場設計，整體感是好看的，屬於小學生TA的設計，簡單俐落易懂。

片　　名：小小兵2：格魯的崛起
英文片名：Minions: The Rise of Guru
類　　型：動畫、動作、喜劇
上映日期：2022-07-20
片　　長：01時27分
導　　演： 布萊德艾柏森(Brad Ableson) 、 強納森戴凡(Jonathan del Val)
演　　員： 史提夫卡爾(Steve Carell) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 尚克勞范達美(Jean-Claude Van Damme) 、 茱莉安德魯(Julie Andrews) 、 杜夫朗格(Dolph Lundgren) 、 亞倫阿金 (Alan Arkin) 、 丹尼特瑞歐(Danny Trejo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

2022年暑假，影史最賣座的動畫電影系列之一和風靡全球的黃色旋風，即將帶來關於一個12歲小男孩的故事，他夢想成為世上最偉大的超級大壞蛋。這部全新動畫喜劇動作片就是《小小兵2：格魯的崛起》。

美國1970年代中葉，當披頭散髮搭配喇叭牛仔褲的嬉皮風潮仍未褪流行之時，格魯（奧斯卡金像獎入圍者史提夫卡爾 配音）還是一個住在郊區的小屁孩，他也是一個世上最強超級大壞蛋組合“壞壞六人組”的大粉絲，他想出了一個計劃，希望能夠變得夠壞然後加入他們。幸好他有一群忠心耿耿的追隨者小小兵會幫助他大搞破壞。凱文、史都華、蘿蔔和“拖拖”－一個新加入的小小兵，他還在帶牙套而且超想要討他主子的歡心－他們非常有“笑”率地發揮他們各種超ㄎ一ㄤ的技能，和格魯一起打造了他們的第一個邪惡基地、測試他們發明的第一批武器，並且成功完成了他們的第一項邪惡任務。

當“壞壞六人組”把他們的首領威酷魔王（奧斯卡金像獎得主亞倫阿金 配音）趕走之後，格魯決定去“壞壞六人組”的辦公室面試，想要成為他們最新的成員，但事情進行得並不順利（簡直是一場大災難），而且情況愈變愈糟，因為格魯用他聰明的小腦袋呼嚨了他們，然後就突然發現自己成為世上最邪惡組合“壞壞六人組”的死對頭。於是格魯就不得不落跑，他在跑路的時候向誰都料想不到的一個人請求指導，那就是被趕出“壞壞六人組”的威酷魔王本人，並且領悟到就算是宇宙超級無敵大壞蛋也需要朋友的幫助。

這部電影充滿了照明娛樂招牌的顛覆性和無厘頭喜劇橋段、各種大眾文化的笑梗、感人肺腑的劇情、勁爆的電影配樂，以及超勁爆超誇張的動作場面。《小小兵2：格魯的崛起》一片有許多知名演員首次加入配音演員陣容，其中包括泰拉姬漢森，她替壞壞六人組酷勁十足、自信滿滿的全新首領毒舌姐配音；尚克勞德范達美替尚夾哥配音；露西洛里斯替雙節棍修女配音；杜夫朗格替滑輪追魂手配音；丹尼特瑞歐則替鐵拳男配音。另外還有羅素布蘭登替奈安内博士配音，這個角色是一個抱負不凡的瘋狂科學家；楊紫瓊替周師父配音，她是一個武功高強的針灸師父；以及奧斯卡金像獎得主茱麗安德魯絲替格魯凡事只顧自己的自私老媽配音。

《小小兵2：格魯的崛起》一片由這個電影系列的原創掌舵，製片包括照明娛樂極具遠見的創辦人和執行長克里斯梅勒丹德利、他的長期合作夥伴珍妮特希利以及克里斯雷納德，導演凱爾巴爾達（《神偷奶爸3》、《小小兵》）則再度回歸執導這部電影。共同導演是布萊德艾柏森（長壽喜劇影集《辛普森家庭》）以及強納森戴凡（《寵物當家》系列電影）。除此之外，《神偷奶爸》系列電影導演皮爾柯芬再度回歸替小小兵們配音，電影原聲帶更是充滿了超殺超好聽的1970年代經典歌曲，這些歌曲則是由曾經榮獲葛萊美獎肯定的傳奇音樂製作人傑克安東諾夫提供。

▲▼小小兵2：格魯的崛起。（圖／yahoo）

▲一心想要成為壞人的格魯。

▲▼小小兵2：格魯的崛起。（圖／yahoo）

▲壞蛋六人幫是格魯的偶像，他們是真心壞。

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