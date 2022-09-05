林佳龍喊凍蒜遭同鄉會制止　侯友宜：嘉義人疼惜自己人

▲新北市長候選人林佳龍、侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新北市長候選人林佳龍及立委羅致政日前出席嘉義同鄉會秋節聯誼活動，在台上喊凍蒜時，被鄉親當場制止。對此，出身嘉義的新北市長侯友宜5日回應，他與嘉義鄉親有同樣背景，同樣都是離鄉背井來北部打拚，彼此感情深厚，「嘉義人疼惜自己人」，他會與鄉親繼續並肩作戰。

嘉義同鄉會日前在板橋舉行中秋聯歡晚會，來自嘉義縣的新北市長侯友宜原受邀參加，但因軒嵐諾颱風侵台，改往處理防颱與災後復原工作，林佳龍則出席活動。

林佳龍到場後由總會顧問游世全介紹，理事長劉德宗於台上陪同，但全程未發言或喊聲。由於同鄉會總會長會前再三的叮嚀，林佳龍並無在台上當眾批評侯友宜，反而提到侯正在為風災努力，請鄉親給他掌聲。

林佳龍致詞完畢後，將麥克風遞給羅致政，羅立即在台上帶領現場參與者高喊凍蒜，影片中可見到劉德宗一語不發、臉色鐵青，榮譽副理事長林文明則拿起麥克風當場制止，表示「不好意思！我代表同鄉會發言，今天這邊不可以喊凍蒜！今天是我們嘉義同鄉會的中秋聯誼會。」台下的鄉親則大喊「嘉義人支持嘉義人」，羅致政連忙說「歹勢！我們改喊加油！」

隨後，林佳龍下台逐桌打招呼時，有鄉親也高舉雙手不停向林佳龍大喊「嘉義人支持嘉義人、不要在這裡喊凍蒜」等語。

針對羅致政喊凍蒜被制止一事，侯友宜回應，他跟嘉義同鄉會的嘉義鄉親都是一個人離鄉背井前來北部打拚，相同的背景讓他們心連心，感情深厚。日前剛好是防颱最重要的關鍵時間，他必須以民眾防颱安全為第一，全力將工作做好，相信鄉親們能夠體諒。

侯友宜說，嘉義人個性老實、善良，同樣都在同一塊土地打拚，所以嘉義人有一句話「嘉義人疼惜自己人，嘉義人疼惜認真打拚的自己人」，他們會繼續並肩作戰，努力地為新北市、為台灣這塊土地，做出嘉義人應有的態度跟貢獻。