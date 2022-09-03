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小一剛開學…2男童找不到家「結伴」坐公園哭　暖警1招讓他們笑了

▲江翠派出所，警員張浩軒、吳政峯用餅乾擄獲2孩子的心。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲江翠派出所警員張浩軒、吳政峯用餅乾擄獲2孩子的心。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋2名剛升國小一年級的男童，1日放學後坐在石雕公園內哭個不停，後來被民眾發現，擔心出事將2童帶到派出所求助，2名熱心警員為了安撫情緒，還特地買餅乾給孩子們吃。警後來得知，2男童在不同班級，但都不知道回家的路怎麼走，決定結伴一起冒險，結果2人一起迷路，坐在公園裡一起哭。

據了解，2男童下課後應該由安親班接走，但安親班於校門口清點人數時，遲遲未見兩位男童，於是致電給家長詢問，「你們有先到學校接走小孩嗎？」雙方家長發現孩子不見了都十分心急，立即至文聖派出所報案。

▲▼迷路。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲2男童因為餅乾破涕為笑，也緩緩道出走到公園的原因。（圖／記者陳雕文翻攝）

幸好2童當時已經被安置在江翠派出所，警員張浩軒、吳政峯用餅乾擄獲2孩子的心，並致電家長來接回，家長得知孩子沒事才鬆了口氣，立即至江翠所將男童帶回家，並不斷向員警道謝。

2男童原本互不認識，都剛升一年級且不熟悉回家的路，因此結伴同行，結果一起迷路在公園痛哭，成了共患難的朋友。

海山警分局建議，家長可幫孩童配戴名牌等相關識別證，將家中連絡方式書寫在上面，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫家屬，避免意外發生。

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