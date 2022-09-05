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夫約鄰居人妻車震　正宮被瞞到最後一刻！收2鐵證反擊成功

記者黃翊婷／綜合報導

桃園曹姓男子與已婚的劉姓女鄰居發生婚外情，2人在2020年9、10月間發生2次性行為，劉女的丈夫發現後對他們提告求償，後來達成和解；而曹妻直到收到法院寄來的補費裁定，才得知此事，又氣又傷心，因此決定提告求償120萬元。桃園地院法官審理後，裁定曹男、劉女應連帶賠償60萬元，全案仍可上訴。

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲曹男外遇鄰居劉女，妻子被瞞到最後一刻才發現。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

曹妻在判決書中主張，和丈夫婚後育有2名子女，去年3月無意間收到法院寄給丈夫的補費裁定，同年8月又收到丈夫與劉女配偶的和解筆錄，好奇提問，這才知道丈夫從2020年9月起就與劉女發生婚外情，還有過2次性行為，因而遭女方配偶提告求償，後來雙方達成和解，但2人私底下仍有聯絡來往。

曹妻不滿自己被瞞到最後一刻才知情，實在氣不過，於是決定對丈夫、劉女提告求償120萬元。對於上述外遇指控，曹男選擇坦承，劉女則主張曹妻沒有提出相關證據，況且在和解筆錄中有註明，「兩造就本事件拋棄民刑事請求權，並不得以他人名義再行請求」，也就是說，曹妻也應該受到和解筆錄的拘束，不得再拿這件事情求償。

桃園地院法官認為，曹妻主張丈夫與劉女發生婚外情，且發生過2次性行為，這部分曹男在接受訊問時具結證稱，他大概是在2020年的年中開始與劉女交往，交往過程中的確發生過2次性行為，1次是在大溪觀音寺的停車場，另1次則是在埔心。

此外，法官勘驗劉女所寫的筆記，內容多次提及她與「Mr.曹」的相處情形，還寫到「人夫曹，有老婆，1男1女小孩，C區／我人妻，有老公，1男，D區／我們在幹嘛～曖昧LINE對話／曹很直接，要見我」、「9／15突破，13：30-16：00大溪觀音寺拜拜，車上make love」，內容提到的交往時間、發生性行為的時間和地點，都與曹男的證述相符。

雖然劉女辯稱筆記內容是小說的草稿，但法官認為，曹男曾傳訊息詢問，「我們在車上做愛，妳先生為什麼會知道」，劉女回答「筆記有寫嗎？我不確定，早銷毀了」，後來又說「也是啦，不知道是誰還跟我要第二次」，言談間並未否認曾與曹男發生2次性行為。

至於曹妻是否應該受到和解筆錄的拘束，法官表示，曹妻並非和解筆錄的當事人，所以和解筆錄沒有拘束她提起本件訴訟的效力，最終判曹、劉2人應連帶賠償60萬元，全案仍可上訴。

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